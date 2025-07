Antes, hasta hace muy poco tiempo, los vecinos y vecinas tenían como prioridad la

valoración social de los principios de libertad y la igualdad, hoy se ha unido a ellos la

seguridad, incluso superándolos. Vivimos en una sociedad con miedo, diría que excesivo e

incluso injustificado en muchas ocasiones. Así podemos leer, como se critica el derecho

penal garantista, un logro de nuestra democracia, por asegurar la seguridad ciudadana o

personal. Para mí hay que mantener equilibrio entre todo, el desequilibrio produce siempre

mayores injusticias.

La seguridad ciudadana en los municipios es responsabilidad de los alcaldes, para ello

tienen incluso su propia Junta Local de Seguridad, donde cuentan incluso con representantes de los cuerpos policiales estatales y de otros cuerpos de otras

administraciones públicas, pero principalmente tiene un cuerpo propio, la Policía Local. Su

autoridad máxima es la Alcaldesa, aquí en nuestra ciudad corresponde a Aurora Salvador.

En estos días estamos viendo el grave abandono de la policía local, llegando al extremo del

cierre de la Comisaría por falta de personal, algo alucinante, pues es dejar de cumplir una

de las obligaciones de todos los Ayuntamientos, por tanto, es un servicio público obligado

por la normativa local, el asegurar y preveer la seguridad ciudadanas. Esto traducido a la

calle es el pasar de la tranquilidad y la paz, pues al primero en avisar cuando pasa

cualquier incidencia es la Policía Local, eso es seguridad ciudadana. Esto refleja una

gestión, aquí también, nefasta sin capacidad de planificar mínimamente y de negociar para

evitar el estallido del problema.

Aquí no hablamos de represión, hablamos de ayuda los vecinos, de una sensación de

tranquilidad, etc. Es verdad que la Policía Nacional cubre todo lo grave, pero este cuerpo

también tiene sus problemas propios de efectivos y de aumento de la criminalidad en la

costa. Recordemos la ciudad de Puerto Real no tiene una comisaria propia de la Policía

Nacional, con todos sus servicios.

Este no es tema baladí, se aprecia falta de cintura, uso término futbolístico, para la

resolución rápida de este problema y de otros. Lo malo es que no es el único problema con

el personal del Ayuntamiento y no hay agilidad en sus resoluciones, entre otras cosas por la falta de diálogo y credibilidad que se ha ganado el Equipo de Gobierno.

Espero que no pase nada mientras dura esta situación, pero si el destino es adverso ¿quién

es el responsable?, pues la máxima autoridad es la alcaldesa Aurora Salvador, esto es

claro.