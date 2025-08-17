Cuidado con el fuego

La oleada de incendios que estamos padeciendo en este país es una de las mayores que se han producido en los últimos años, y yo diría que en décadas. Las llamas están arrasando todo lo que se encuentran a su paso y esta situación se está volviendo insostenible. Apenas existen regiones que se están librando de las llamas, lo que está produciendo desalojos de casas, peligrosidad para los ciudadanos y por supuesto, una catástrofe para el medioambiente de este país. Es indudable que estas catástrofes son una lacra para nuestra sociedad.

Nuestra localidad no se ha librado de este esperpento, sino todo lo contrario. Las Canteras y las Dehesas de las Yeguas son los parajes naturales que se han visto afectados gravemente con estas circunstancias. Las zonas naturales de nuestra localidad son de los mayores tesoros que tenemos en Puerto Real y estoy seguro que todo ciudadano que quiere a este municipio es contrario a estas catástrofes medioambientales.

Sin embargo, no quiero ser mal pensado, pero de la palabra lacra a lucro, solo hay dos letras que cambian por completo el significado de la misma y otra cosa no, pero la segunda es una delicia para todo empresario sin escrúpulo que quiera ver una oportunidad de negocio ante un desastre medioambiental o humanitario, si no que se lo pregunten al marido de Ayuso, por ejemplo.

Cádiz, Chiclana, Conil, Vejer, Tarifa o El Puerto son ciudades que el turismo les invade. Atractivos turístico que se masifican de gente y llega al grado de que el propio ciudadano de allí no puede ni vivir tranquilo. Las manifestaciones contra la masificación turística es una realidad, y ya cada vez son más los vecinos y vecinas que se posicionan contrarios a estas circunstancias. Turismo sí, pero SOSTENIBLE.

Puerto Real está cercana a todas, una joya en medio de la bahía gaditana que no está explotada, pero que este tipo de catástrofe le han atacado en muy poco tiempo, y de manera muy cruda y cruel. No quiero ser mal pensado, pero si algo he aprendido a lo largo del estudio de la Historia es que el capitalismo no tiene escrúpulos.

A lo que quiero hacer referencia, es a la conciencia que este pueblo tiene. Somos un pueblo con conciencia de clase, de pueblo y sobre todo, la solidaridad es uno de los valores fundamentales que siempre hemos llevado por bandera. Defensores a ultranza de lo nuestro y reivindicativos como los que más. NO PERMITAMOS que nuestras zonas medioambientales se conviertan en espacios lucrativos de unos pocos, si se incendian se repueblan una y mil veces, pero JAMÁS dejemos que la especulación masiva se beneficie de lo nuestro.