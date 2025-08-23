Salvador acompaña al embajador de Argentina en su visita a las obras de PTP Ibérica en La Cabezuela

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, junto al concejal de Urbanismo, José Montilla, acompañó este jueves al embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, y al cónsul argentino en Cádiz, Sergio Leonardo Servin, en la visita a las obras que la empresa PTP Ibérica ejecuta en el muelle de La Cabezuela.

Una inversión estratégica en la Bahía de Cádiz

Durante el recorrido, los representantes diplomáticos y municipales fueron recibidos por Diego Neves, Country Manager de PTP Ibérica, quien detalló los avances en la construcción de una planta de instalaciones frigoríficas destinada al almacenamiento de frutas, verduras refrigeradas y carnes congeladas.

Según explicó Neves, se trata de “una instalación moderna, diseñada bajo los más estrictos requisitos sanitarios y aduaneros, que permitirá reforzar la conexión logística entre Sudamérica, Europa y África”, lo que supone un paso decisivo para consolidar la Bahía de Cádiz como nodo estratégico en el comercio internacional.

Más de 30 millones de euros de inversión y 50 empleos directos

PTP Ibérica, compañía de capital argentino fundada en 2010 y especializada en servicios logísticos integrales, está desarrollando en La Cabezuela un ambicioso proyecto valorado en más de 30 millones de euros.

La inversión incluye tanto la nueva planta frigorífica como las naves de grano ya finalizadas, que cuentan con un innovador sistema de ventilación-refrigeración que permite manipular mercancías a granel con las puertas cerradas, garantizando mayor eficiencia y control.

La empresa estima que esta infraestructura generará alrededor de 50 empleos directos, situando a la Bahía de Cádiz como una de las principales referencias del país en el almacenamiento y distribución de productos fríos y congelados, comparable únicamente a instalaciones en Cartagena y Tarragona.

Un hub logístico con proyección internacional

Con este proyecto, la compañía busca convertir a la Bahía de Cádiz en un hub logístico de referencia, aprovechando la cercanía al muelle, la conexión ferroviaria y las autopistas del mar. Estas ventajas facilitarán la distribución por los corredores marítimos españoles y europeos, reduciendo la dependencia del transporte terrestre y mejorando la competitividad del puerto gaditano.