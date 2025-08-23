La Dehesa de las Yeguas amplía su oferta turística con un glamping singular en Puerto Real

La Concejala de Turismo, Virginia Mena, y el concejal de Urbanismo han visitado las nuevas instalaciones del glamping ubicado en la Dehesa de las Yeguas, tras la importante ampliación llevada a cabo en la finca. El proyecto, promovido bajo la denominación Jabalina Country Tents, supone una inversión de más de 249.000 euros y ha generado ya una oferta turística pionera en la provincia de Cádiz.

Un proyecto de alojamiento rural sostenible

En esta finca ya existía desde 2017 un alojamiento rural compuesto por una cabaña y cuatro tiendas tipo glamping. Sin embargo, en agosto de 2021 se presentó una nueva solicitud para ampliar las unidades de alojamiento e incorporar una recepción, bar-restaurante y piscinas modulares prefabricadas, todo ello construido sin cimentación y con elementos desmontables para garantizar el respeto al entorno.

La actuación ha contado con 72 nuevas unidades de alojamiento –53 tiendas y 19 cabañas de madera–, todas elevadas sobre tarimas de madera, con baño y cocina propia. La capacidad máxima del complejo es de 288 personas, con un máximo de 82 vehículos autorizados en la finca, cuyo acceso se realiza por la carretera provincial CA-3113.

Tramitación exhaustiva y respeto ambiental

Desde el área de Urbanismo se decidió, pese a que en aquel momento la normativa no lo exigía, solicitar todos los informes necesarios a las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Entre ellos, destacan los relacionados con el uso de agua reciclada para riego, la potabilización de agua de pozo, la piscina de uso colectivo, la actividad turística y la seguridad en materia forestal.

Asimismo, se ha potenciado el uso de energías renovables y la reutilización de aguas residuales mediante una estación depuradora biológica. También se han cumplido estrictamente medidas de protección ambiental, como el plan de vigilancia de flora y fauna, la traslocación de camaleones previa al inicio de obra o la señalización de especies protegidas.

La seguridad ha sido otro pilar fundamental: el complejo cuenta con informes del Consorcio de Bomberos y con un plan de autoprotección de incendios aprobado por la Delegación Territorial de Medioambiente de Cádiz.

Una apuesta por el turismo singular en Cádiz

Durante la visita, la concejala de Turismo, Virginia Mena, señaló la importancia de que los visitantes del glamping tengan la oportunidad de “conocer nuestro municipio, los distintos atractivos del entorno natural y de la ciudad”.

Por su parte, la empresa promotora expresó su satisfacción tras años de trámites: la inversión realizada ha dado como resultado “un espacio de disfrute y ocio respetuoso con el maravilloso entorno de la zona”, al tiempo que se estima la creación de unos 30 empleos directos.

Impacto económico y reconocimiento oficial

El proyecto, promovido por Meridia RE IV Proyecto 12 S.L.U., ha supuesto un impacto en la Hacienda Pública de 249.510,92 euros, incluyendo prestación patrimonial, tasas de licencias de obra e impuestos de construcción (ICIO).

Además, ha sido autorizado por la Junta de Andalucía en la categoría de Camping Singular, lo que lo convierte en una oferta única y diferenciada dentro del sector turístico andaluz.