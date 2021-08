Recepción en la Cámara de Comercio, Industria y Artesanía de Siauliai en Lituania al profesorado del Colegio La Salle-Buen Consejo

Modern Education in Science for Industy 4.0 (mesi4.eu ) es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro de las acciones escolares KA229 de 2018 a 2021 en el que participan cuatro centros escolares. Dicho proyecto tiene como objetivo incentivar las vocaciones del alumnado en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en el marco de la cuarta revolución industrial.

Previous El sábado comenzarán en el Parque de los Toruños y Algaida los actos de conmemoración del segundo centenario de la Batalla del Trocadero