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miércoles, 15 julio, 2026
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Puerto Real contará con una pantalla gigante para la semifinal España-Francia en la Plaza Rafael Alberti

Redacción
By Redacción
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Puerto Real contará con una pantalla gigante en la Plaza Rafael Alberti, en el Paseo Marítimo junto al Centro Administrativo Municipal, para la retransmisión del partido de semifinal de la Copa del Mundo 2026 en el que la selección española jugará contra la francesa, que comenzará a las 21:00 horas.

La iniciativa permitirá a la ciudadanía seguir en directo un encuentro que mantiene a todo el país pendiente del posible pase de La Roja a la final.

La plaza se habilitará para acoger al público en un ambiente seguro y accesible, facilitando que vecinos y vecinas compartan este partido decisivo para la selección española en un espacio común.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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