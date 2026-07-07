El Ayuntamiento recibe al Club Baloncesto Puerto Real por sus éxitos en la pasada temporada

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, han recibido en el Consistorio a los equipos del Club Baloncesto Puerto Real que han sido campeones y subcampeones durante la pasada temporada. Más de 50 jugadoras y jugadores han participado en el acto, celebrado en el Salón de Plenos.

El club se convierte así en la entidad más laureada de la provincia de Cádiz en la última temporada, con seis equipos entre los primeros puestos de sus respectivas categorías: mini femenino, infantil femenino, mini masculino de primer año, mini masculino, infantil masculino y junior masculino.

El Ayuntamiento destaca el papel del CB Puerto Real como uno de los referentes del baloncesto base en la provincia.

La entidad lleva varias temporadas consolidando una cantera amplia, con equipos en las principales categorías inferiores y resultados que sitúan al club entre los mejores de la comunidad autónoma.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real