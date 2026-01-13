15.1 C
Puerto Real
miércoles, 14 enero, 2026
Puerto Real se prepara para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del área de Cultura y Fiestas, anuncia que en los próximos días se abrirá el plazo de inscripción para participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El certamen se celebrará durante el mes de febrero en el Teatro Principal de Puerto Real, en horario de tarde/noche, y contará con las siguientes fechas previstas:

  • Infantiles: Jueves 12 de febrero.
  • Adultos: Semifinales el lunes 16 y martes 17; Gran Final el miércoles 18.
  • Romanceros: Viernes 20 de febrero en el Centro Cultural Rosa Butler.

Las agrupaciones interesadas deberán presentar su solicitud dentro de los siete días naturales posteriores a la publicación de las Bases en el BOP, preferentemente a través de la Sede Electrónica municipal (puertoreal.sedelectronica.es) o en el Registro General del Ayuntamiento, siguiendo lo establecido en la Ley 39/2015.

Cada solicitud deberá ir firmada por la representación legal de la agrupación, acompañada de copia del DNI y un boceto en color del disfraz. En caso de envío por correo o mensajería, el sobre deberá indicar: ‘Inscripción Concurso Oficial de Agrupaciones 2026’.

Modalidades y plazas máximas

  • Infantiles: 3 comparsas, 3 chirigotas y 2 cuartetos (8 agrupaciones).
  • Adultos: 6 comparsas, 6 chirigotas, 2 cuartetos y 10 romanceros (24 agrupaciones).

El orden de actuación se determinará mediante sorteo, alternando las diferentes modalidades.

Próximamente se informará de la apertura oficial del plazo de inscripción.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

