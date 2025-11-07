19.6 C
Puerto Real recupera la memoria de los soldados repatriados de la Guerra de Cuba con una conferencia histórica y un acto homenaje en el cementerio

El próximo lunes 10 de noviembre a las 19:00 horas, el Centro Cultural San José acogerá la conferencia “Soldados en el olvido. Repatriados de la guerra cubano-hispano-norteamericana fallecidos en El Trocadero a fines del año 1898”, impartida por el historiador Manuel Jesús Izco Reina, doctor en Historia.

La ponencia se centra en los 104 soldados españoles que, tras ser repatriados de la Guerra de Cuba, fallecieron en condiciones precarias en un hospital militar improvisado entre las ruinas del castillo de San Luis, en la isla del Trocadero.

Desde 2016, Izco Reina ha llevado a cabo una rigurosa investigación de diez años con el objetivo de recuperar la identidad de estos soldados, cuyos nombres permanecían en el anonimato. La conferencia supone un acto de justicia histórica, al poner nombre a quienes perdieron la vida en Puerto Real tras regresar enfermos de la guerra.

Además, se recordará el papel solidario del pueblo de Puerto Real, que se volcó en la atención a estos soldados. Desde entonces, existía el deseo de rendirles homenaje con un monumento funerario en la fosa común del cementerio de San Roque, donde fueron enterrados. Ese deseo se hará realidad 127 años después, con el homenaje previsto el martes 11 de noviembre.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

