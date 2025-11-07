Puerto Real se beneficiará de dos grandes proyectos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha mantenido una reunión con el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Andrés Díaz, en la que se han abordado importantes inversiones que beneficiarán directamente al municipio. El encuentro ha dejado “buenas noticias” para la localidad, según ha señalado la regidora.

El Consorcio, que abastece a más de un millón de habitantes en 20 municipios de la provincia, ha presentado dos proyectos clave que refuerzan el compromiso con la calidad del servicio y la sostenibilidad del suministro.

El primero de los proyectos es la modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Montañés, ubicada en el término municipal de Puerto Real y considerada la infraestructura más importante del Consorcio. Esta planta suministra agua potable a más de medio millón de personas.

Con una inversión de 5 millones de euros, las obras comenzarán previsiblemente en enero e incluirán la instalación de un nuevo sistema de ozonización, dosificación de carbón activo, así como la automatización y monitorización de procesos. Estas mejoras permitirán garantizar un suministro de agua de alta calidad y mayor eficiencia en el tratamiento. “Queremos que los vecinos vean en qué se invierte su dinero tras la reciente regularización de tasas”, ha señalado Andrés Díaz.

El segundo proyecto, con una inversión superior a los 10,8 millones de euros, consiste en el desdoblamiento de una de las arterias principales de distribución, especialmente en su tramo más conflictivo. Esta actuación busca evitar situaciones como las vividas en 2022, cuando roturas en la red dejaron sin agua a varios municipios de la zona sur durante varios días.

El objetivo es garantizar el suministro en toda la red del Consorcio, especialmente en los meses de verano, cuando la demanda se incrementa hasta alcanzar el millón y medio de habitantes. Colaboración institucional

Díaz ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, del equipo de gobierno y de su alcaldesa, destacando la importancia del trabajo conjunto para mejorar los servicios públicos esenciales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real