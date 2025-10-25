25.1 C
Puerto Real
sábado, 25 octubre, 2025
La Asociación de Comerciantes de Puerto Real renueva su Junta Directiva

Asamblea de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real.
Asamblea de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real (ACE Puerto Real) ha renovado su junta directiva y ha puesto en marcha una nueva etapa marcada por la colaboración, la participación y el impulso del tejido empresarial de la localidad.

Durante la asamblea de socios celebrada el pasado jueves, se presentó oficialmente el nuevo equipo que dirigirá la entidad, encabezado por Manolo Otero (Joyería Otero) como presidente, Beli Torres (Real Al-Andalus) en la vicepresidencia, José Menacho (Amaya) como secretario, Anabel Alcedo (Calzados Piecitos) como tesorera y José Luis Sánchez como vocal.

«Creemos que el Ayuntamiento ya se ha cachondeado bastante de nosotros», señaló Manolo Otero en declaraciones a Puerto Real Hoy.

Una vez recopiladas las propuestas, la junta elaborará una hoja de ruta con las prioridades del sector, en la que se incluirán tanto las iniciativas planteadas por los socios como las que el propio equipo considera esenciales para reactivar el comercio y la economía local. “Queremos implicar al Ayuntamiento y trabajar de la mano para devolver a Puerto Real la vitalidad comercial que merece”, añadió.

Con esta nueva etapa, la ACEPR reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial de la Villa, apostando por una gestión participativa, la mejora del entorno urbano y la organización de iniciativas que promuevan el consumo local y la dinamización económica del municipio.

De hecho, y según ha podido saber Puerto Real Hoy, la propia Alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ya se ha comunicado con Otero para citarles de cara a acercar posturas ante las próximas fiestas de Navidad.

Malestar entre los monitores de talleres municipales en Puerto Real por la falta de soluciones del Ayuntamiento
Puerto Real recibirá 216.555€ a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario
