Puerto Real conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con un acto en el Centro Cultural Rosa Butler

Hoy, 10 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que recuerda la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Este documento histórico marcó un antes y un después en la defensa de la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas, estableciendo principios fundamentales que deben ser respetados sin distinción de raza, sexo, religión o condición social.

Con motivo de esta conmemoración, la delegación municipal de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo responsabilidad de la concejala Lorena Díaz López, en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ha organizado un acto en el Centro Cultural Rosa Butler. En el acto también estuvo presente Aurora Salvador, alcaldesa de Puerto Real. Durante la jornada, se realizó la lectura pública de la Declaración Universal, recordando la importancia de seguir trabajando por la protección y garantía de estos derechos en la sociedad actual. El acto contó con la participación de diferentes entidades de la localidad que trabajan en este ámbito, entre ellas: Ateneo Republicano, APERFOSA, Alsayf, Las Roldanas, Migrantes clase de español APDHA, Voluntario profesor clase de Español APDHA, APDHA área de Solidaridad Internacional, APDHA área de Migración, Puerto Real con Palestina, Círculo de Silencio, Asociación Cultural Juego de Mesa, Asociación Con Ilusión Siempre Adelante, Asociación El Pulmón de la Bahía, Asociación de Personas con Diversidad Funcional Las Canteras, Scout Sandra CT, Foro Memoria Democrática, La Máquina Creativa, Vecino Senegalés, CEPER, Vecina Camerún, Marea Blanca, Residencia Vedruna, Foro de Cooperación y Foro de Feminismo.

El evento ha servido como espacio de reflexión sobre los retos que aún persisten en materia de derechos humanos, así como para reafirmar el compromiso de las instituciones y la ciudadanía en la defensa de la justicia, la igualdad y la libertad.

