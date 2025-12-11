La Cartera Real visitará Puerto Real el próximo domingo 14 para recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos

La magia de la Navidad volverá a las calles de Puerto Real el próximo domingo 14 de diciembre con la llegada de la Cartera Real, encarnada este año por María del Carmen Mejías Mariscal.

El Cortejo Real partirá a las 11:30 horas desde la Plaza Alameda y recorrerá la Calle de La Plaza hasta llegar a la Calle Ancha e ir hacia la Plaza Rafael Alberti (Paseo Marítimo de Puerto Real), donde, a las 12:00 horas, niñas y niños podrán entregar sus cartas llenas de ilusión para los Reyes Magos.

Como cada año, la visita de la Cartera Real irá unida a la entrega de las llaves de la Villa a la Heraldo Real, Gema Guerrero López, por parte de la alcaldesa Aurora Salvador, para que el 5 de enero SS.MM. los Reyes Magos puedan visitar todas las casas de Puerto Real.

Para amenizar la espera, la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real ha preparado una completa jornada de actividades gratuitas para disfrutar en familia. Habrá animaciones, talleres creativos, atracciones hinchables, espectáculos infantiles, además de un reparto de churros y sorteos entre el público. Todas estas propuestas buscan fomentar la convivencia y el espíritu navideño que caracteriza estas fechas en el municipio.

La actividad cuenta con la colaboración de EPRESA, que ofrecerá el reparto de churros, y GICA, encargada del sorteo de regalos, entidades que junto al Ayuntamiento de Puerto Real hacen posible el desarrollo de esta jornada festiva.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real