16.5 C
Puerto Real
jueves, 11 diciembre, 2025
spot_img
InicioLocal

La Cartera Real visitará Puerto Real el próximo domingo 14 para recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos

Redacción
By Redacción
0
54

La magia de la Navidad volverá a las calles de Puerto Real el próximo domingo 14 de diciembre con la llegada de la Cartera Real, encarnada este año por María del Carmen Mejías Mariscal.

El Cortejo Real partirá a las 11:30 horas desde la Plaza Alameda y recorrerá la Calle de La Plaza hasta llegar a la Calle Ancha e ir hacia la Plaza Rafael Alberti (Paseo Marítimo de Puerto Real), donde, a las 12:00 horas, niñas y niños podrán entregar sus cartas llenas de ilusión para los Reyes Magos.

Como cada año, la visita de la Cartera Real irá unida a la entrega de las llaves de la Villa a la Heraldo Real, Gema Guerrero López, por parte de la alcaldesa Aurora Salvador, para que el 5 de enero SS.MM. los Reyes Magos puedan visitar todas las casas de Puerto Real.

PUBLICIDAD

Para amenizar la espera, la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real ha preparado una completa jornada de actividades gratuitas para disfrutar en familia. Habrá animaciones, talleres creativos, atracciones hinchables, espectáculos infantiles, además de un reparto de churros y sorteos entre el público. Todas estas propuestas buscan fomentar la convivencia y el espíritu navideño que caracteriza estas fechas en el municipio.

La actividad cuenta con la colaboración de EPRESA, que ofrecerá el reparto de churros, y GICA, encargada del sorteo de regalos, entidades que junto al Ayuntamiento de Puerto Real hacen posible el desarrollo de esta jornada festiva.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Puerto Real conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con un acto en el Centro Cultural Rosa Butler
Artículo siguiente
Aurora Salvador recibe al pregonero de la Navidad y a la Estrella de Oro
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.