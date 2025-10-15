Puerto Real conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales con una jornada en el Meadero de la Reina

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Unidad de Feminismos, se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre desde 1995 en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres en el sostenimiento y desarrollo del mundo rural.

En esta edición de 2025, las actividades tendrán lugar en la barriada Meadero de la Reina, concretamente en el local social de la Asociación Vecinal El Rosal, a partir de las 17:00 horas. La jornada comenzará con la inauguración de la exposición fotográfica “¿Dónde están las mujeres rurales?”, una muestra que busca visibilizar la presencia y el trabajo de las mujeres en los entornos rurales. Tras la inauguración se rendirá homenaje a una vecina de Puerto Real vinculada al mundo rural, como ya se ha hecho en ediciones anteriores.

Durante toda la tarde, las personas asistentes podrán disfrutar también de una muestra de artesanía realizada por mujeres de la zona, en un ambiente de encuentro y reconocimiento colectivo. Además, las personas asistentes podrán disfrutar de una merienda compartida.

La iniciativa cuenta con la colaboración de las asociaciones vecinales de La Chacona, Marquesado, Meadero de la Reina y la Asociación de Mujeres La Espiga, del Barrio de Jarana, quienes se han implicado activamente en la organización de esta jornada.

Los actos se completan con otra exposición en la Casa Consistorial, “¿Dónde están las mujeres? Las salinas de Puerto Real”, que se podrá visitar en horario de mañana hasta el 30 de octubre. Esta exposición es fruto del proyecto Estrategia cultural en el medio rural: igualdad, teatro y patrimonio” desarrollado por la Asociación de Mujeres Artistas “Las Roldanas” subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Desde el Ayuntamiento y las asociaciones participantes se invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración, que busca visibilizar, reconocer y fortalecer el papel de las mujeres rurales en Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real