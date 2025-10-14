Puerto Real acogerá el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross el próximo 25 de octubre

El próximo sábado 25 de octubre, Puerto Real será escenario de una nueva edición del Campeonato de Andalucía de Piragua Cross, una cita deportiva que reunirá a cerca de 400 deportistas de quince clubes procedentes de Cádiz, Huelva, Granada y Sevilla.

La competición, organizada por la Federación Andaluza de Piragüismo, se desarrollará en el entorno natural del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, combinando tramos a pie por el parque y recorridos en piragua por las aguas del Río San Pedro. Las pruebas comenzarán a las 10:00 h y la entrega de premios está prevista para las 15:30 h.

Este campeonato es la octava y última prueba del ranking de ligas andaluzas, por lo que será decisivo para la clasificación final de los clubes participantes.

El evento fue presentado este mediodía con la presencia de Carmen Sánchez, delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz; Virginia Mena, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real y Bruno Temiño, secretario de la Federación Andaluza de Piragüismo.

Los organizadores agradecieron el apoyo de los patrocinadores y el trabajo de los técnicos del Parque, subrayando el valor del enclave natural como escenario ideal para este tipo de competiciones. Por último, invitaban a la ciudadanía tanto de Puerto Real como de ciudades cercanas a acercarse y vivir el ambiente competitivo y familiar que caracteriza esta prueba.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real