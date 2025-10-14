20.1 C
Puerto Real
miércoles, 15 octubre, 2025
spot_img
InicioDeportes

Puerto Real acogerá el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross el próximo 25 de octubre

Redacción
By Redacción
0
339

El próximo sábado 25 de octubre, Puerto Real será escenario de una nueva edición del Campeonato de Andalucía de Piragua Cross, una cita deportiva que reunirá a cerca de 400 deportistas de quince clubes procedentes de Cádiz, Huelva, Granada y Sevilla.

La competición, organizada por la Federación Andaluza de Piragüismo, se desarrollará en el entorno natural del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, combinando tramos a pie por el parque y recorridos en piragua por las aguas del Río San Pedro. Las pruebas comenzarán a las 10:00 h y la entrega de premios está prevista para las 15:30 h.

Este campeonato es la octava y última prueba del ranking de ligas andaluzas, por lo que será decisivo para la clasificación final de los clubes participantes.

PUBLICIDAD

El evento fue presentado este mediodía con la presencia de Carmen Sánchez, delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz; Virginia Mena, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real y Bruno Temiño, secretario de la Federación Andaluza de Piragüismo.

Los organizadores agradecieron el apoyo de los patrocinadores y el trabajo de los técnicos del Parque, subrayando el valor del enclave natural como escenario ideal para este tipo de competiciones. Por último, invitaban a la ciudadanía tanto de Puerto Real como de ciudades cercanas a acercarse y vivir el ambiente competitivo y familiar que caracteriza esta prueba.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Abre el periodo permitido para realizar barbacoas en las zonas del Río San Pedro habilitadas por el Ayuntamiento
Artículo siguiente
Puerto Real conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales con una jornada en el Meadero de la Reina
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.