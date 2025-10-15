Los clubes deportivos de Puerto Real se unen ante la crisis del deporte local

Las asociaciones y entidades deportivas de Puerto Real han decidido dar un paso al frente. La creciente preocupación por la situación del deporte municipal ha llevado a representantes de numerosos clubes y asociaciones a mantener un primer encuentro conjunto con el objetivo de unir fuerzas, reclamar soluciones reales al Ayuntamiento y sentar las bases para la creación de una asociación que represente al colectivo deportivo de la localidad.

Inquietud por el cierre de instalaciones

La reunión, celebrada recientemente, surge tras el cierre temporal de las instalaciones deportivas municipales, una decisión que ha generado un profundo malestar entre los clubes locales.

Durante el encuentro, los representantes de las distintas disciplinas deportivas manifestaron su “alarmante preocupación” ante la falta de garantías sobre la disponibilidad de los espacios donde desarrollan sus competiciones, tanto locales como provinciales.

Según señalan en la nota conjunta, las medidas planteadas por el actual equipo de gobierno resultan “insuficientes y arriesgadas”, ya que no aseguran la continuidad de los encuentros deportivos ni la estabilidad de la planificación de entrenamientos y torneos.

Falta de medios e instalaciones en mal estado

Además del cierre de las instalaciones, los clubes pusieron sobre la mesa otras carencias estructurales que arrastran desde hace años: la falta de espacios físicos donde establecer sus sedes oficiales, el mal estado de algunos equipamientos y la ausencia de apoyo logístico o económico suficiente para mantener su actividad.

“Las entidades deportivas cumplen una función social esencial y necesitan estabilidad y respaldo institucional”, señalan los representantes, que advierten que sin una solución inmediata se pone en riesgo la continuidad de muchas actividades y escuelas deportivas.

Hacia una asociación común del deporte puertorrealeño

Como principal conclusión, los asistentes acordaron mantener reuniones periódicas para avanzar en la constitución de una asociación que agrupe a todas las entidades deportivas del municipio. Su objetivo será representar de forma conjunta los intereses del deporte local, fomentar la cooperación entre clubes y servir como interlocutor ante las administraciones.

“Queremos estar unidos para mejorar y potenciar el deporte en nuestra localidad”, subrayan en el comunicado, animando a todas las entidades, grandes y pequeñas, a sumarse al proyecto.

Entre los clubes y asociaciones firmantes se encuentran la Delegación Local de Fútbol Sala, CD La Salle Puerto Real, Sporting Puertorrealeña, Club Natación Puerto Real, CD Maratón Puerto Real, Club de Gimnasia Rítmica Puerto Real, Club de Atletismo Puerto Real, Escuela Cadista Puerto Real, Club Baloncesto Puerto Real, Club Arco Bahía, Club Triatlón Puerto Real, Club Voleibol Amigos, Puerto Real FS y Club de Tenis Puerto Real.

Con esta iniciativa, el deporte puertorrealeño busca rearmarse desde la unidad para recuperar la estabilidad, el reconocimiento y el impulso que merece en una localidad con una larga tradición deportiva.