Panorama Café Copas acogerá una tertulia cofrade de capataces de cara a la Semana Santa 2026

El mundo del martillo y la trabajadera será protagonista el próximo 26 de febrero de 2026 en Puerto Real, con la celebración de una Tertulia Cofrade de Capataces que tendrá lugar en Panorama Café Copas (calle Sagasta, 33), a partir de las 19:30 horas.

El acto, organizado por el propio establecimiento, se presenta como un espacio de diálogo y convivencia bajo el título ‘Una conversación entre martillos, trabajaderas e incienso’, donde se compartirán vivencias, anécdotas y sentimientos cofrades en la antesala de una nueva Semana Santa.

La tertulia contará con un destacado cartel de capataces invitados procedentes de distintos puntos de la provincia. Desde Jerez de la Frontera, participará Jaime Racero, capataz de hermandades como el Perpetuo Socorro, Socorro, Salvación, Dolores, María Auxiliadora de Montealto, María Auxiliadora (Calle Cabezas) y del Sagrado Icono del Perpetuo Socorro.

También estarán presentes Francisco Gallardo, capataz en Cádiz de corporaciones como La Borriquita y Sentencia; Israel Jiménez, capataz en Chiclana, vinculado a Humildad y Paciencia y Soledad; y Javier Caro, capataz de Puerto Real, al frente de pasos como Soledad y Ecce Homo.

La tertulia estará moderada por José Mari Moreno, quien guiará una conversación que promete ofrecer una visión cercana y sincera del papel del capataz, sus responsabilidades y la evolución del oficio en la Semana Santa actual.

Una cita marcada en el calendario cofrade que convertirá a Puerto Real en punto de encuentro para los amantes de las cuadrillas, el sonido del llamador y el sentimiento que se vive bajo los pasos.