NNGG Puerto Real considera que la ‘Ley Celaá’ supone “un recorte en las libertades de los jóvenes”

Pedro Gallardo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Puerto Real considera que “la nueva Ley Celaá representa un nuevo recorte de libertades por parte de este gobierno social-comunista. Se dedica a sacar adelante y sin consenso una ley tan sectaria, que no viene a solucionar ningún problema actual que exista en nuestro sistema educativo. Simplemente es una moneda de cambio para que los independentistas aprueben las cuentas de Sánchez e Iglesias, a la vez que éstos prosiguen con su proyecto liberticida en España, buscando un pensamiento único entre los estudiantes”.

Desde Nuevas Generaciones denuncian “no solo la falta de consenso entre las fuerzas políticas, que ya viene siendo algo habitual desde que gobiernan los señores del 15-M, sino también la escasez de voces de los colectivos relacionados con la educación. Por poner un ejemplo, la tan criticada LOMCE contó con la participación de 50 colectivos para la redacción de ésta, 16 de ellos propuestos por el PSOE”.

Para Gallardo “sería inexplicable que en Alemania no se enseñe el alemán o que en Francia no se enseñe en francés. ¿Cómo es posible entonces que en nuestro país se le niegue el derecho de aprender nuestro idioma al alumnado? ¡Siendo este el 2º idioma más hablado en el mundo!”

Sobre la educación especial, “nunca una ley había traído tanta incertidumbre para las familias como esta. En esta ley solo se habla del portazo que se le da a la educación especial en un plazo de diez años, dejando sobre las espaldas de las comunidades el destino de todos los alumnos que requieren de este tipo de educación. Es inexplicable, siendo la educación especial española un referente a nivel europeo, que se quiera acabar con ella. De hecho, en Reino Unido hace diez años pusieron fin a este tipo de escuelas especializadas, desde entonces están intentado recuperarlas por el desastre que ha supuesto su eliminación. Por lo que está más que probado que estas escuelas son esenciales al estar adaptadas a los alumnos y no ser los alumnos los que se deban adaptar a las escuelas, como pasaría en un centro convencional.”

Gallardo también denuncia cuestiones alarmantes “como que los inspectores no pasarán unas oposiciones. Viniendo del PSOE no nos extraña, todo con tal de colocar a sus colegas en puestos superiores”. Otra cuestión preocupante es “poder obtener las titulaciones como la de bachillerato sin límite de suspensos. Otra cuestión a recalcar, sería la falta de libertad para escoger centro, que ahora se va a adjudicar por domicilio y no por la preferencia de los padres”.

Por último, desde la organización juvenil del Partido Popular de Puerto Real quieren mandar “un mensaje de apoyo a todas las familias y los docentes que eligieron en libertad la educación concertada. Cuando Pablo Casado llegue al gobierno derogará esta nefasta e injusta ley educativa que nace muerta”.

FUENTE: PP Puerto Real / NNGG Puerto Real

