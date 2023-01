Navantia Reparaciones Bahía de Cádiz acaba 2022 con 73 barcos y supera los dos millones de horas

Balance positivo del año 2022 en la Unidad de Reparaciones de Navantia Bahía de Cádiz. Así se desprende después de haberse incrementando los objetivos de facturación prevista. De esta manera, durante el ejercicio de 2022 se han intervenido 73 barcos: 40 en el astillero de Cádiz, 25 en el Astillero de San Fernando y 8 en el Astillero de Puerto Real.

Ello ha supuesto el empleo de más de 800 trabajadores de la empresa auxiliar como media diaria, incluyendo los trabajos de sostenimiento de la Armada Española en Rota. Como media, se han necesitado alrededor de 400 trabajadores en Cádiz, 120 en San Fernando y 250 en Puerto Real), lo que ha supuesto más de 2.000.000 millones de horas de trabajo durante el año.

Pero, además, las previsiones para 2023 también son positivas. Así, en el Astillero de Cádiz ya se cuenta con reservas de dique para 12 cruceros, incluyendo el Queen Victoria que fue intervenido de emergencia a principios de año.

De esas 12 reservas ya están confirmados los barcos de RCCL (Royal Caribbean Cruise Line) “Independe of the seas” y “Explorer of the seas”, que llegarán al astillero gaditano durante los meses de enero y febrero. Además, también está confirmado el Carnival Pride y el Carnival Freedom de CCL (Carnival Cruise line) y el Costa Venezia a lo largo del año.

Adicionalmente, existen hasta 10 reservas de dique para otros buques civiles convencionales de los cuales están confirmados para el primer semestre del año el LPG “Clipper Helen”, el buque de transporte de líquidos “Orange Sky”, el ferry “Volcan de Tauce” y los bulkcarriers “Ireland” y “Donald M. James”, además del oceanográfico “Virginia Ann”, que ya está reparándose en las instalaciones del astillero.

En cuanto al Astillero de Reparaciones de San Fernando existen ya previsiones para la reparación de 10 buques, de los cuales ya están confirmados el “Rio Miño”, el remolcaldor “VB Ceballos”, el buque de suministro LNG “Oizmendi” y el velero “Fleurtje”

Para el director de esta Unidad de Negocio en la Bahía de Cádiz, Antonio Domínguez Abecia, “hemos superado el primer reto del año, la reparación del “Queen Victoria” con plena satisfacción de nuestro cliente. Una obra compleja debido al número de pasajeros y tripulantes a bordo durante la intervención, que ha despertado el interés de Cunard Line por varar alguno de sus barcos en el Astillero de Cádiz. Seguimos trabajando intensamente para consolidar durante este año un mayor número de reparaciones de buques en los astilleros de la Bahía”.

FUENTE: Navantia

