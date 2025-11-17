Menos del 1% de la población participa en el cuestionario para el Plan Local de Salud

El nuevo diagnóstico de salud elaborado por el Ayuntamiento de Puerto Real parte de una muestra extremadamente reducida: solo alrededor de 400 personas —en un municipio con 42.095 habitantes censados en 2024— respondieron al cuestionario difundido en octubre dentro del proceso de actualización del Plan Local de Salud.

La cifra supone menos del 1% de la población, lo que plantea dudas sobre la representatividad real de los datos recogidos, pese a que serán utilizados para definir el próximo plan municipal en materia sanitaria.

Un grupo diverso, pero una participación mínima

El pasado 13 de noviembre, el Centro Cultural Rosa Butler acogió la reunión del Grupo de Salud Comunitaria, donde se presentaron los resultados del cuestionario. Al encuentro asistió la teniente de alcaldesa delegada de Salud, Virginia Mena Morales, junto a representantes de centros educativos, colectivos sanitarios, asociaciones vecinales, entidades culturales, la Universidad de Cádiz, voluntariado y personal técnico municipal.

Aunque el grupo cuenta con una amplia representación social, la baja participación en el cuestionario limita la solidez estadística del diagnóstico. Pese a ello, el Ayuntamiento expuso que los resultados servirán para “perfilar” las prioridades del futuro Plan Local de Salud, que está siendo actualizado.

Este documento se apoyará también en estudios previos, como el Estudio Epidemiológico de Puerto Real elaborado por la Delegación Territorial de Salud y Consumo y presentado públicamente el 16 de octubre de 2024.

Un proceso abierto a la ciudadanía

El Ayuntamiento recuerda que el Grupo de Salud Comunitaria continúa abierto a cualquier persona interesada en participar. Quienes deseen hacerlo pueden contactar a través del correo salud@puertoreal.es o en el teléfono 956 470 000 (extensiones 3135 y 3358).

Aun así, los datos de participación revelan un desafío clave para el futuro plan: la necesidad de implicar a una mayor parte de la población para garantizar que las políticas de salud se diseñen sobre una muestra más amplia y representativa.

Mientras el proceso avanza, queda sobre la mesa una cuestión fundamental:

¿Puede un plan de salud municipal reflejar realmente las necesidades de Puerto Real cuando solo una mínima parte de sus vecinos ha participado en su diagnóstico?