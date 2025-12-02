Más de mil escolares aprenden a usar la bicicleta de forma segura y responsable con el programa Bici Educa 

Más de mil estudiantes de educación Primaria y Secundaria de la provincia de Cádiz han participado en la primera edición del programa Bici Educa, una novedosa iniciativa puesta en marcha por la Diputación y la Federación Andaluza de Ciclismo para formar al alumnado en el uso responsable y seguro de la bicicleta.

El programa se ha llevado a cabo en un total de 25 centros educativos, situados en diversos municipios gaditanos, con el objetivo de promover tanto la educación vial como formas de movilidad sostenible entre la población más joven.

La actividad ha combinado formación práctica, juegos y circuitos adaptados a cada edad para mejorar el manejo de la bicicleta, la coordinación, el equilibrio y los hábitos de movilidad segura. De esta manera el alumnado participante ha podido aprender de forma dinámica las normas básicas de circulación, la importancia del respeto en la vía pública y los valores asociados a la práctica deportiva del ciclismo, como el compañerismo, la convivencia y la sostenibilidad.

A lo largo de su recorrido por la provincia, Bici Educa ha convertido patios escolares, plazas y espacios educativos en auténticos entornos de aprendizaje sobre ruedas, acercando el ciclismo a niñas, niños y jóvenes y promoviendo un estilo de vida activa desde edades tempranas.

Teniendo en cuenta los datos, la iniciativa ha cerrado esta primera edición con un balance muy positivo, demostrando que puede ser una herramienta eficaz para impulsar la movilidad sostenible y fomentar una educación vial práctica, divertida y adaptada a los más jóvenes.

El programa Bici Educa forma parte del conjunto de campañas escolares deportivas impulsadas por la Diputación de Cádiz. En el marco de estas campañas, el alumnado de la provincia también ha realizado actividades de arborismo, vela y deporte inclusivo.

El Servicio de Deportes de la Diputación ejecuta las campañas escolares deportivas a lo largo del año en dos periodos: uno durante el primer semestre y otro durante el segundo. El presupuesto asignado para realizar los cuatro programas -Bici Educa, Arborismo, Vela y Deporte de Superación- es de 80.000 euros.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real