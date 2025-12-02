Puerto Real se sumó al Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con un acto en la Plaza de Jesús

Puerto Real salió ayer a la calle para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, celebrado el pasado 29 de noviembre.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Jesús, donde se izó la bandera palestina y se dio lectura al manifiesto de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) por parte de Cati Bueno y Sergio Almisas, integrantes de la Plataforma Puerto Real con Palestina.

El manifiesto exigió medidas contundentes para poner fin al genocidio en Gaza, entre ellas:

Retirada israelí y entrada de ayuda humanitaria.

Juicio por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Liberación de todas las presas palestinas en cárceles israelíes y derecho al retorno de las personas refugiadas.

Embargo integral y retroactivo de armas a Israel, incluyendo venta, compra, tránsito y cualquier colaboración militar o de seguridad.

Ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel.

Sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional.

Derogación de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina.

La concejala de Solidaridad y Cooperación, Lorena Díaz, subrayó la gravedad de la situación. «Hoy nos unimos a una conmemoración profundamente marcada por el dolor, la memoria y la dignidad del pueblo palestino. Ocho décadas después del plan de partición de 1947, la realidad sigue recordándonos las consecuencias de la ocupación, el desplazamiento y la vulneración continuada de todos los derechos del pueblo palestino. Estamos hablando de un genocidio», señaló.

Díaz denunció que el supuesto alto el fuego no ha frenado los ataques en Gaza y recordó que en poco más de dos años han sido asesinadas más de 67.000 personas palestinas. «Frente a ello, – dijo la edil-reafirmamos la importancia del respeto al derecho internacional, hoy gravemente en riesgo, y la defensa del derecho de un pueblo a decidir su futuro. Gritamos el fin del genocidio en Gaza».

La edil también destacó «el papel de la sociedad civil manifestando que cada gesto de solidaridad, cada acto de implicación y cada espacio donde se reclama dignidad contribuye a mantener viva la esperanza de una paz justa». Por último, reconoció «la tarea y el compromiso de la Plataforma Puerto Real con Palestina».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real