14.3 C
Puerto Real
martes, 2 diciembre, 2025
spot_img
InicioLocal

Puerto Real se sumó al Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con un acto en la Plaza de Jesús

Redacción
By Redacción
0
46

Puerto Real salió ayer a la calle para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, celebrado el pasado 29 de noviembre.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Jesús, donde se izó la bandera palestina y se dio lectura al manifiesto de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) por parte de Cati Bueno y Sergio Almisas, integrantes de la Plataforma Puerto Real con Palestina.

El manifiesto exigió medidas contundentes para poner fin al genocidio en Gaza, entre ellas:

  • Retirada israelí y entrada de ayuda humanitaria.
  • Juicio por crímenes de guerra y lesa humanidad.
  • Liberación de todas las presas palestinas en cárceles israelíes y derecho al retorno de las personas refugiadas.
  • Embargo integral y retroactivo de armas a Israel, incluyendo venta, compra, tránsito y cualquier colaboración militar o de seguridad.
  • Ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel.
  • Sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional.
  • Derogación de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina.

La concejala de Solidaridad y Cooperación, Lorena Díaz, subrayó la gravedad de la situación. «Hoy nos unimos a una conmemoración profundamente marcada por el dolor, la memoria y la dignidad del pueblo palestino. Ocho décadas después del plan de partición de 1947, la realidad sigue recordándonos las consecuencias de la ocupación, el desplazamiento y la vulneración continuada de todos los derechos del pueblo palestino. Estamos hablando de un genocidio», señaló.

PUBLICIDAD

Díaz denunció que el supuesto alto el fuego no ha frenado los ataques en Gaza y recordó que en poco más de dos años han sido asesinadas más de 67.000 personas palestinas. «Frente a ello, – dijo la edil-reafirmamos la importancia del respeto al derecho internacional, hoy gravemente en riesgo, y la defensa del derecho de un pueblo a decidir su futuro. Gritamos el fin del genocidio en Gaza».

La edil también destacó «el papel de la sociedad civil manifestando que cada gesto de solidaridad, cada acto de implicación y cada espacio donde se reclama dignidad contribuye a mantener viva la esperanza de una paz justa». Por último, reconoció «la tarea y el compromiso de la Plataforma Puerto Real con Palestina».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
La Clínica Dental Erytheia destinará este año su tradicional recogida de juguetes a los afectados por el incendio en el Río San Pedro
Artículo siguiente
Más de mil escolares aprenden a usar la bicicleta de forma segura y responsable con el programa Bici Educa 
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.