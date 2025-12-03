13 C
Puerto Real
miércoles, 3 diciembre, 2025
El Ayuntamiento presenta ‘Rock D’Akí 2025’

‘Rock D’Akí 2025’ se celebrará el sábado 6 de diciembre en la carpa instalada en la Plaza Poeta Rafael Alberti del Paseo Marítimo de Puerto Real, desde las 15:30 hasta las 2:00 horas, con un cartel integrado por ocho bandas y un enfoque centrado en la diversidad musical, la participación juvenil y la presencia de mujeres en escena.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, explicó que el festival mantiene la esencia de lo que denomina «rock de aquí»: la mayoría de los grupos —salvo los cabezas de cartel— cuentan con componentes de Puerto Real, reforzando el vínculo con la escena local y ofreciendo oportunidad a formaciones jóvenes.

El programa incluye a Albertucho, Trashtucada, Gérmenes, Festykids, Más Madera, El Clan del Sur, Los del Fondo y Espiral, incorporada tras una sustitución por motivos personales de otra banda prevista. Ramírez destacó que los cabezas de cartel también aportan identidad territorial, ya que Albertucho y Gérmenes forman parte de la escena andaluza y Trashtucada procede de la provincia de Cádiz.

La concejala subrayó que Festykids facilitará que niños y niñas vivan su primer contacto con la música en directo y el formato festival, mientras que esta edición alcanza un récord de participación femenina en las bandas participantes.

En la presentación intervino Rosa Amor, bajista de Más Madera, quien compartió la experiencia de su grupo y su participación en la jornada. La preparación del festival ha contado además con la colaboración del profesional puertorrealeño Javier Rondán, vinculado a ediciones anteriores y a proyectos musicales del municipio, cuya asesoría técnica ha contribuido a la construcción del cartel y la coordinación del evento.

La Asociación de Músicos de Puerto Real gestionará el servicio de barra. La entrada es libre hasta completar aforo y no requiere inscripción previa. Rock D’Akí 2025 se integra en la programación cultural municipal para reforzar la participación ciudadana y dinamizar la vida musical de la localidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

