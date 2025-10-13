28.5 C
Puerto Real
lunes, 13 octubre, 2025
Atletismo

La Carrera de Pepe 2025 no se celebrará por falta de garantías municipales

Redacción
By Redacción
Puerto Real pierde una de sus citas deportivas más emblemáticas. El Club Atletismo Puerto Real y el Club Maratón Puerto Real han anunciado oficialmente la cancelación de la Carrera de Pepe 2025, una prueba que se ha convertido en tradición dentro del calendario deportivo local y que venía celebrándose en el mes de diciembre durante los últimos años.

Según han comunicado ambas entidades organizadoras, la decisión ha sido tomada “por causas ajenas a nuestra voluntad”, ante la falta de garantías mínimas por parte del Ayuntamiento de Puerto Real para poder celebrar el evento con las condiciones necesarias.

Una cita con 16 ediciones y creciente participación

La Carrera de Pepe contaba ya con 16 ediciones celebradas y una participación que no ha dejado de crecer en los últimos años, consolidándose como una prueba popular que reunía a cientos de corredores de la localidad y de distintos puntos de la Bahía de Cádiz.

Los clubes han explicado que, pese a haber esperado una respuesta institucional que les permitiera continuar con los preparativos, “la incertidumbre actual y la ausencia de garantías suficientes” les ha obligado a suspender la edición de este año.

“Lamentamos profundamente la decisión”

En la nota difundida este lunes, tanto el Club Atletismo Puerto Real como el Club Maratón Puerto Real expresan su pesar:

“Lamentamos profundamente la decisión que hemos tenido que tomar, ya que nuestros esfuerzos han sido, son y serán siempre encaminados hacia el fomento de nuestro deporte en el pueblo”.

Asimismo, señalan que les entristece ver cómo Puerto Real se queda sin eventos deportivos “que cada vez están más en expansión en las demás localidades que nos rodean”.

Con esta cancelación, Puerto Real pierde temporalmente una de sus pruebas más queridas y simbólicas, ejemplo de la colaboración entre entidades locales y el espíritu deportivo de la Villa.

