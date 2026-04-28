El Puerto Real C.F. firma una de sus peores campañas y cae a Segunda Andaluza

El Puerto Real C.F. ha puesto punto final a la temporada con su descenso ya consumado a Segunda Andaluza Senior, tras concluir la competición en la 16ª posición de la clasificación.

El conjunto puertorrealeño finaliza el curso con un balance muy negativo: 4 puntos sumados, 12 goles a favor y 115 en contra, unos números que evidencian las dificultades que ha arrastrado el equipo durante toda la campaña. La fragilidad defensiva y la falta de gol han sido factores determinantes en un año especialmente duro.

La temporada arrancó bajo la dirección de Manolo Medina, aunque los malos resultados llevaron a un cambio en el banquillo. En noviembre del pasado año, Yeyo Ramírez asumió el cargo con la intención de reconducir la situación. Pese a los esfuerzos del técnico y del vestuario, el equipo no logró revertir la dinámica negativa ni abandonar los puestos de descenso.

La responsabilidad de la situación no puede recaer exclusivamente en los jugadores, que han competido en un contexto complicado y con numerosas dificultades a lo largo del año, mostrando compromiso pese a las circunstancias adversas.

PUBLICIDAD

Con el último partido ya disputado, el descenso se hace definitivo y obliga al club a mirar hacia adelante. La entidad tendrá ahora que afrontar una profunda reconstrucción deportiva de cara a su participación en Segunda Andaluza, con el objetivo de recuperar competitividad y sentar las bases de un futuro más sólido.

FOTOGRAFÍA: Facebook UD Roteña