La plantilla de Dragados Offshore en Puerto Real respalda el preacuerdo del convenio con un 56% de apoyo

El preacuerdo alcanzado en la planta de Dragados Offshore en Puerto Real entre la empresa y los sindicatos CSIF, UGT y USO ha sido aprobado por la plantilla tras la votación celebrada en la factoría. El respaldo, aunque ajustado, permite desactivar el conflicto laboral abierto durante el mes de abril.

El documento recoge tres medidas principales: una subida salarial por encima del convenio del metal —con incremento del IPC más un 0,5%—, la regulación de pluses para encargados y jefes de equipo, y modificaciones en la jornada laboral del personal técnico y administrativo, incluyendo la implantación de jornada intensiva.

La negociación llega tras varias semanas de tensión en la planta de Puerto Real, después de que los trabajadores rechazaran un primer preacuerdo y plantearan un calendario de movilizaciones que incluía paros parciales y una huelga indefinida prevista a partir del 4 de mayo.

En la votación, el nuevo documento obtuvo 526 votos favorables de un total de 930, lo que representa aproximadamente un 56% de apoyo. Este resultado ha permitido validar el preacuerdo y avanzar hacia su ratificación formal en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía.

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La aprobación ha tenido un efecto inmediato sobre el conflicto, con la desconvocatoria de las movilizaciones y la suspensión de la huelga prevista, lo que contribuye a estabilizar la actividad industrial en la Bahía de Cádiz.

Desde el ámbito sindical firmante se ha destacado que el acuerdo busca garantizar la continuidad de la actividad en la planta y cerrar un conflicto que afectaba a uno de los principales polos industriales del municipio.

Por su parte, CCOO Industria Cádiz ha aceptado el resultado de la votación, aunque ha mostrado su desacuerdo con la valoración realizada por los sindicatos firmantes. El sindicato considera que las mejoras para el personal de taller son “mínimas e insuficientes” y señala que, en el caso del personal técnico, no se han introducido cambios respecto al documento previamente rechazado.

Además, CCOO ha cuestionado el desarrollo del proceso de votación, apuntando que se facilitó la participación de personal de oficinas y trabajadores desplazados en otros centros que, según su valoración, tenían una clara predisposición a respaldar el acuerdo.

El sindicato también ha subrayado que, aunque el preacuerdo ha sido aprobado, un 40% de la plantilla votó en contra y más de 330 trabajadores —alrededor del 26%— no ejercieron su derecho al voto, lo que refleja una división interna en torno al resultado.

En su valoración final, CCOO Industria Cádiz ha advertido sobre las posibles dificultades futuras en la aplicación del acuerdo, recordando que “de aquellos barros, estos lodos”.