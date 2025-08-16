Los bomberos sofocan el incendio de una embarcación en La Algaida

Una dotación del Parque de Bomberos de Cádiz intervino en la noche de ayer para extinguir el incendio de una embarcación en la zona natural del Parque de Los Toruños y La Algaida, en Puerto Real.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, a su llegada encontraron la embarcación completamente envuelta en llamas y situada en un área de difícil acceso, lo que complicó las labores de extinción.

Una intervención rápida y coordinada

En el operativo participaron un jefe de salida y tres bomberos, que se desplazaron con un vehículo autobomba urbana pesada (U-43). Para sofocar el fuego fue necesaria la utilización de 3.000 litros de agua y espuma, lo que permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran a la zona natural cercana.

Desde Bomberos se destacó que la intervención requirió “maniobras específicas por la ubicación del siniestro”, ya que el barco se encontraba en un punto de difícil llegada para los vehículos de emergencia.

En total, se emplearon cuatro efectivos, un vehículo autobomba y 3.000 litros de agua y espuma en una actuación que concluyó sin que se registraran heridos, según confirmaron las fuentes oficiales.