Puerto Real destinará más de 9,5 millones del remanente de tesorería a amortizar deuda municipal

El Ayuntamiento de Puerto Real ha ordenado iniciar un procedimiento de modificación presupuestaria por un importe de 9.530.809,49 euros con cargo al remanente de tesorería de 2024. El objetivo, según la providencia firmada por la Tenencia de Alcaldía de Coordinación Institucional, es destinar esa cantidad a la amortización de préstamos a largo plazo con entes del sector público.

Una medida para reducir deuda con cargo al superávit

De acuerdo con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, la medida se someterá a aprobación del Pleno municipal el próximo día 19 de Agosto, una vez informado el expediente por la Intervención. El incremento presupuestario se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, aprobado el pasado 29 de julio y que asciende a 34.200.536,77 euros.

Tal y como refleja el informe de Intervención, “el límite para amortizar operaciones de endeudamiento es la cantidad de 15.599.457,94 € referido al superávit consolidado”, lo que garantiza la capacidad financiera del Ayuntamiento para afrontar esta reducción de deuda.

Una deuda viva que supera el límite legal

Actualmente, el volumen de endeudamiento municipal se sitúa en un 134,24% de los ingresos corrientes, cifra que sobrepasa el límite máximo legal del 110% establecido para concertar nuevas operaciones de crédito.

Ejercicio Deuda Viva en € 2008 27.912.000 2009 28.125.000 2010 30.844.000 2011 28.052.000 2012 65.637.120,00 2013 81.243.530,00 2014 74.278.220,00 2015 72.235.000 2016 82.819.850,00 2017 81.097.000 2018 80.293.000 2019 78.520.000 2020 76.048 2021 104.960.000€ (74,559*) 2022 96.828.000 2023 70.245.000 2024 65.557.000

En concreto, la deuda viva del Ayuntamiento de Puerto Real incluye tres grandes préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), gestionados a través de distintas entidades bancarias:

Caixabank : préstamo de 2019 con un capital vivo de 498.874,78 € , al 0,507% de interés. La operación se destinó a cubrir vencimientos anuales de préstamos en prudencia financiera y préstamos suscritos en el marco del mecanismo de Pago a

Proveedores, además de las anualidades de las liquidaciones negativas de la P.I.E. vigentes en el ejercicio.

Banco Santander : préstamo de 2019 con un capital vivo de 51.897.600,47 € , al 0,298% de interés. concertado a un tipo de interés fijo del 0,298 %. La operación se destinó a agrupar los préstamos anteriores al 31/12/2018 formalizados con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Unicaja Banco: préstamo de 2021 con un capital vivo de 9.031.934,71 €, al 0% de interés. Este préstamo fue concertado a un tipo de interés fijo del 0,00 %. La operación se destinó a cubrir la deuda pendiente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social cancelándose los acuerdos de fraccionamiento suscritos con estos acreedores.

Contexto financiero

El remanente de tesorería, que refleja la acumulación de resultados presupuestarios de años anteriores, se ha consolidado en positivo, lo que permite al Consistorio puertorrealeño emplear parte del superávit en reducir deuda bancaria, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2012).

La medida, una vez aprobada por el Pleno, supondrá un alivio parcial para las arcas municipales, aunque el nivel de endeudamiento continúa situando a Puerto Real por encima del límite legal establecido para las corporaciones locales.