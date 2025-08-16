34.5 C
Puerto Real destinará más de 9,5 millones del remanente de tesorería a amortizar deuda municipal

Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de Puerto Real.

El Ayuntamiento de Puerto Real ha ordenado iniciar un procedimiento de modificación presupuestaria por un importe de 9.530.809,49 euros con cargo al remanente de tesorería de 2024. El objetivo, según la providencia firmada por la Tenencia de Alcaldía de Coordinación Institucional, es destinar esa cantidad a la amortización de préstamos a largo plazo con entes del sector público.

Una medida para reducir deuda con cargo al superávit

De acuerdo con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, la medida se someterá a aprobación del Pleno municipal el próximo día 19 de Agosto, una vez informado el expediente por la Intervención. El incremento presupuestario se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, aprobado el pasado 29 de julio y que asciende a 34.200.536,77 euros.

Tal y como refleja el informe de Intervención, “el límite para amortizar operaciones de endeudamiento es la cantidad de 15.599.457,94 € referido al superávit consolidado”, lo que garantiza la capacidad financiera del Ayuntamiento para afrontar esta reducción de deuda.

Una deuda viva que supera el límite legal

Actualmente, el volumen de endeudamiento municipal se sitúa en un 134,24% de los ingresos corrientes, cifra que sobrepasa el límite máximo legal del 110% establecido para concertar nuevas operaciones de crédito.

Ejercicio Deuda Viva en €
2008 27.912.000
2009 28.125.000
2010 30.844.000
2011 28.052.000
2012 65.637.120,00
2013 81.243.530,00
2014 74.278.220,00
2015 72.235.000
2016 82.819.850,00
2017 81.097.000
2018 80.293.000
2019 78.520.000
2020 76.048
2021
104.960.000€ (74,559*)
2022 96.828.000
2023 70.245.000
2024 65.557.000

Gráfico de la Deuda Viva de Puerto Real.
En concreto, la deuda viva del Ayuntamiento de Puerto Real incluye tres grandes préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), gestionados a través de distintas entidades bancarias:

  • Caixabank: préstamo de 2019 con un capital vivo de 498.874,78 €, al 0,507% de interés. La operación se destinó a cubrir vencimientos anuales de préstamos en prudencia financiera y préstamos suscritos en el marco del mecanismo de Pago a
    Proveedores, además de las anualidades de las liquidaciones negativas de la P.I.E. vigentes en el ejercicio.

  • Banco Santander: préstamo de 2019 con un capital vivo de 51.897.600,47 €, al 0,298% de interés. concertado a un tipo de interés fijo del 0,298 %. La operación se destinó a agrupar los préstamos anteriores al 31/12/2018 formalizados con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

  • Unicaja Banco: préstamo de 2021 con un capital vivo de 9.031.934,71 €, al 0% de interés. Este préstamo fue concertado a un tipo de interés fijo del 0,00 %. La operación se destinó a cubrir la deuda pendiente con la Agencia Estatal de Administración  Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social cancelándose los acuerdos de fraccionamiento suscritos con estos acreedores.

Contexto financiero

El remanente de tesorería, que refleja la acumulación de resultados presupuestarios de años anteriores, se ha consolidado en positivo, lo que permite al Consistorio puertorrealeño emplear parte del superávit en reducir deuda bancaria, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2012).

La medida, una vez aprobada por el Pleno, supondrá un alivio parcial para las arcas municipales, aunque el nivel de endeudamiento continúa situando a Puerto Real por encima del límite legal establecido para las corporaciones locales.

Jornada de 35 horas para los trabajadores

Otro de los puntos del Orden del Día del Pleno Extraordinario del mes de Agosto será la dación de cuenta por parte municipal de Dación de cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía por el que se implanta la jornada de 35 horas para el personal municipal del Ayuntamiento de Puerto Real.

Algo que supone un avance en cuanto a la relación y demandas de los trabajadores del Consistorio.

Álvaro Quirós
Álvaro Quirós
Periodista (Licenciado por la Universidad de Sevilla) y experto en Marketing Digital. Analizando la realidad incómoda de Puerto Real.

