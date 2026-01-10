El libro del puertorrealeño Antonio Miguel Moreno Hidalgo, elegido Libro del Año 2025 por los clubes de lectura de España

El libro Relatos para estimular la imaginación y la creatividad, del docente, escritor y creativo afincado en Puerto Real, Antonio Miguel Moreno Hidalgo, ha sido distinguido como Libro del Año 2025 por los clubes de lectura de España, un reconocimiento que pone en valor tanto la obra como la trayectoria de su autor.

La publicación, un volumen de relatos de ficción que incluye además un anexo de literatura experimental disruptiva —género literario del que el propio autor es creador—, vio la luz a finales del pasado mes de octubre y ha contado desde entonces con una notable acogida por parte del público lector.

El reconocimiento otorgado por los clubes de lectura nacionales consolida el impacto de una obra que apuesta por estimular la imaginación y la creatividad a través de propuestas narrativas innovadoras, alejadas de los formatos convencionales, y refuerza su proyección dentro del panorama literario actual.

Además de su edición en España, el libro cuenta con ediciones especiales para América, concretamente para México y Colombia, donde también ha sido publicado y recibido con interés, ampliando así el alcance internacional del trabajo del autor puertorrealeño.

Este galardón supone un nuevo hito cultural para Puerto Real, al situar a uno de sus creadores en el centro de la escena literaria nacional e internacional, y refuerza el papel de la localidad como referente en el ámbito de la creación artística y educativa.