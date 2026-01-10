11.6 C
Puerto Real
sábado, 10 enero, 2026
spot_img
InicioCultura

El libro del puertorrealeño Antonio Miguel Moreno Hidalgo, elegido Libro del Año 2025 por los clubes de lectura de España

Redacción
By Redacción
0
9
"Relatos para estimular la imaginación y la creatividad" distinguido como Libro del Año 2025 por los clubes de lectura de España.

El libro Relatos para estimular la imaginación y la creatividad, del docente, escritor y creativo afincado en Puerto Real, Antonio Miguel Moreno Hidalgo, ha sido distinguido como Libro del Año 2025 por los clubes de lectura de España, un reconocimiento que pone en valor tanto la obra como la trayectoria de su autor.

La publicación, un volumen de relatos de ficción que incluye además un anexo de literatura experimental disruptiva —género literario del que el propio autor es creador—, vio la luz a finales del pasado mes de octubre y ha contado desde entonces con una notable acogida por parte del público lector.

El reconocimiento otorgado por los clubes de lectura nacionales consolida el impacto de una obra que apuesta por estimular la imaginación y la creatividad a través de propuestas narrativas innovadoras, alejadas de los formatos convencionales, y refuerza su proyección dentro del panorama literario actual.

Además de su edición en España, el libro cuenta con ediciones especiales para América, concretamente para México y Colombia, donde también ha sido publicado y recibido con interés, ampliando así el alcance internacional del trabajo del autor puertorrealeño.

PUBLICIDAD

Este galardón supone un nuevo hito cultural para Puerto Real, al situar a uno de sus creadores en el centro de la escena literaria nacional e internacional, y refuerza el papel de la localidad como referente en el ámbito de la creación artística y educativa.

Artículo anterior
El IES La Jarcia obtiene el sello de calidad LabelFranceÉducation 2025
Artículo siguiente
Los Bomberos intervienen en dos incendios sin heridos en Puerto Real en menos de 48 horas
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.