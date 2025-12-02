La Clínica Dental Erytheia destinará este año su tradicional recogida de juguetes a los afectados por el incendio en el Río San Pedro

Vuelve desde la barriada del Río San Pedro una de las campañas más antiguas de ‘Ningún Niño y Ninguna Niña sin Juguetes’, que se realiza en la Clínica Dental Erytheia, ubicada en la barriada puertorrealeña.

El Río San Pedro está siendo ubicado en el mapa nacional a raíz de un fatídico incendio el pasado 20 de noviembre, con un total de 124 viviendas afectadas y con la incertidumbre de las familias sin saber qué va a pasar, estando las navidades a la vuelta de la esquina y, en algunos casos, habiendo perdido en el incendio cosas que se preparaban para el día 6.

Pues este año la gerente de la Clínica, Silvia Barrios, situada en la barriada del Río San Pedro -muy cerca de la zona donde se ubica el edificio Miramar que fue el afectado por el fuego-, ha tenido la idea de destinar gran parte de esta campaña solidaria a las familias que lo soliciten a la clínica.

Silvia Barrios es una persona muy activa en distintas iniciativas de corte social, además de distintas iniciativas que hace en el año, destinadas sobre todo a los más pequeños del barrio.

La campaña tiene una base firme desde su primer año, que es la siguiente: cada persona que lleve un juguete por el valor más o menos de una limpieza dental recibirá la misma totalmente gratis, una manera muy bonita de colaborar con los que menos tienen.

«Yo animo a la gente que tenga que hacer esta intervención, siendo una de las técnicas menos indoloras que hay, que se la haga en la clínica y pague con un juguete del valor de la intervención, da igual si es paciente habitual de aquí o no», señala Silvia Barrios.

Además del equipo de la clínica, este año la campaña volverá a contar con el activista local Diego Ruiz, un fiel colaborador con esta iniciativa que lleva prácticamente desde su comienzo colaborando activamente, intentando sumar a la campaña juguetes, de donaciones que no participan en la oferta de la limpieza, pero sí quieren colaborar con la causa.

Otra cosa que suelen hacer siempre en esta campaña es un original video promocional con la finalidad de captar personas que quieran participar en la iniciativa, siendo en alguna ocasión, vídeos con mucho alcance. Varias ideas han ido pasando estos años atrás, disfraces, situaciones de humor para animar a la gente y el año pasado por ejemplo, la colaboración de la Chirigota del Cascana de Cádiz.

«Es difícil superar lo del año anterior siempre, todos los años nos pasa lo mismo y al final lo hacemos. Este año la idea que ha tenido Silvia me parece genial, muchas personas y en algunos casos conocidas del barrio han perdido mucho en el incendio», apunta Diego Ruiz.