La Borrasca Francis se deja notar en varias zonas de Puerto Real

Puerto Real ha registrado en las últimas horas una intensa jornada de lluvias a consecuencia de la borrasca Francis, con acumulados que han alcanzado hasta 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos del municipio, según datos recabados durante el episodio.

Las precipitaciones han provocado diversas incidencias, especialmente relacionadas con acumulaciones de agua y problemas de drenaje. Una de las actuaciones más destacadas se ha producido en el Edificio Miramar, ubicado en el barrio del Río San Pedro, donde los servicios de emergencia continúan trabajando para achicar agua acumulada en el inmueble.

El Parque de Bomberos de Tres Caminos intervino en el lugar a las 15:25 horas, desplazando el vehículo R27 con dos efectivos. Tras aproximadamente una hora y media de trabajo, el servicio fue relevado por el Parque de Cádiz, que movilizó el R19 con otros dos bomberos, manteniéndose las labores de achique debido a la persistencia del problema.

Cabe recordar que el Edificio Miramar arrastra una situación especialmente delicada desde el incendio registrado el pasado 20 de noviembre, que afectó gravemente a los garajes del inmueble y dejó a numerosas familias en condiciones muy precarias, tal y como ha venido informando Puerto Real Hoy.

PUBLICIDAD

En el ámbito viario, la borrasca también ha tenido consecuencias relevantes. La carretera CA-3113 (Puerto Real – La Ina I) ha quedado cortada al tráfico entre los kilómetros 0 y 12 debido a la presencia de balsas de agua en la calzada, lo que ha obligado a interrumpir la circulación por motivos de seguridad.

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas, mientras se mantiene la vigilancia ante la evolución del episodio meteorológico en el municipio y su entorno.