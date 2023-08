INFOCA restablece el Nivel 0 de Emergencia en Puerto Real y da por “estabilizado” el incendio

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha confirmado que la evolución del incendio declarado a las 14,50 horas de este domingo en Puerto Real es “favorable” y que la situación ha permitido restablecer el tráfico en ambos sentidos en la AP-4, que une Cádiz con Sevilla, y recuperar el suministro eléctrico en Cádiz capital. Los servicios sanitarios desplazados a la zona afectada han atendido a diez personas por inhalación de humo y a otras cinco por quemaduras leves.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la caseta municipal de Puerto Real. Aunque el origen y las causas del fuego están siendo objeto de una investigación policial, Antonio Sanz ha adelantado que “hay dos focos diferentes y en el mismo tiempo”, concretamente, uno en Las Canteras y otro en el entorno del Hospital de Puerto Real. Este domingo sopla viento de levante en Cádiz y las temperaturas superan los 35 grados. En las próximas horas, la ola de calor se intensificará. El incendio sigue activo y el nivel 1 de emergencia se mantiene.

Ante esta situación, simular a la que se ha vivido en las últimas horas en el incendio estabilizado ya de Bonares, en la provincia de Huelva, el consejero de Presidencia ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que “ante cualquier situación anómala” se dé aviso a las Fuerzas de Seguridad del Estado. “Esa colaboración puede ser vital”, ha remarcado.

El fuego ha afectado a cuatro zonas: Las Canteras, Toruños, Las Aletas y el entorno del Hospital de Puerto Real, donde “en todo momento” la situación ha estado “controlada”, en palabras de Antonio Sanz. El consejero ha destacado el “gran despliegue de medios”, con 256 personas, entre ellos un centenar de bomberos forestales, 30 del Consorcio Provincial, nueve vehículos, tres autobombas y ocho medios aéreos.

La expansión de las llamas ha sido “tan rápida” que ha obligado a activar rápidamente el nivel 1 de alerta. Pese a ese nivel, que prevé desalojos de viviendas, en el caso de Las Canteras, finalmente, “no ha habido como tal una evacuación. Confiamos en que el trabajo intenso logre evitar que haya que evacuar”, ha matizado el consejero. Lo que sí se ha realizado es un aviso a una veintena de vecinos de Las Canteras para que se “alejaran” de la zona.

Aurora Salvador: “La imagen del incendio es muy triste”

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha descrito la imagen del incendio declarado este domingo en el Parque de las Canteras de “muy triste. Las Canteras son el pulmón verde” del pueblo, ha manifestado, al tiempo que ha enviado un mensaje de agradecimiento a todas las administraciones, autonómica y locales, que están prestando su ayuda en estos momentos críticos.

En declaraciones a los medios, la regidora ha aplaudido la “cadena humana” hecha por los vecinos de Las Canteras y alrededores, que con las mangueras de agua de los jardines de la veintena de casas unifamiliares que rodean el Parque, han ayudado a “controlar” la expansión de las llamas.

“El pueblo está teniendo un comportamiento ejemplar”, ha remarcado, apuntado igualmente que “lo más importante” es que no hay heridos ni víctimas ni ninguna casa quemada por las llamas. Las causas del incendio están siendo investigadas, pero la alcaldesa ha apuntado a los medios que, “al parecer, hay varios focos. Tengo 53 años y no he visto un incendio de esta envergadura en Las Canteras nunca”, ha apostillado Salvador.

FUENTE: EP / Plan INFOCA