La dirección provincial de Izquierda Unida se ha comprometido a “realizar gestiones ante los gobiernos de la Junta de Andalucía y ante el Gobierno central para intentar despejar el futuro de los astilleros gaditanos y de manera concreta, de la factoría de Navantia en Puerto Real, cuya carga de trabajo actual dejará a los astilleros parados a partir de noviembre una vez se entreguen los proyectos actuales y si antes no ha entrado carga nueva de trabajo”.

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Fernando Macías y la responsable de Política Institucional de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, junto a otros miembros de la dirección provincial de IU Cádiz, mantuvieron ayer un encuentro con la sección sindical de CCOO del comité de empresa de la factoría, entre los que se encontraban la presidenta del comité de empresa, Margarita Forné y el secretario del comité, Javier Vázquez. Los representantes sindicales trasladaron a IU la incertidumbre de una plantilla “muy diezmada pero muy preparada” -según apuntó la presidenta del comité- y que vive con incertidumbre la casi ausencia de carga de trabajo propia en los astilleros gaditanos, ya que actualmente únicamente se cuenta con el módulo para la subestación eléctrica en el yacimiento Johan Sverdrup de Noruega. El resto de proyectos, según explicó Forné, son derivaciones de contratos realizados en otros astilleros como el de Cádiz o Fene, “pero son trabajos que no suman en la cuenta de resultados de Puerto Real”.

El coordinador provincial de IU trasladó a los trabajadores “la apuesta clara de IU por los astilleros gaditanos y por el sector industrial, tenemos que recordar que no son los astilleros de la Bahía, son los astilleros de la provincia de Cádiz, cuyo desarrollo y fortalecimiento benefician a la provincia en su conjunto”. Coincidió Macías con la presidenta del comité en la necesidad del cumplimiento del Plan Industrial firmado con el beneplácito de los trabajadores, un plan cuyo plan de inversiones contempla proyectos como el BAM-IS o los dos buques TLET, de los que aún no se tienen noticias. Macías insistió en “la gran importancia, no sólo del potencial económico de los astilleros, sino en el capital social que mueven los astilleros de Cádiz, y es importantísimo que la ciudadanía de la provincia conozca el gran potencial de nuestros astilleros, con unas instalaciones y unos resultados de primer nivel. Desde IU vamos a estar siempre en la lucha con los trabajadores y reivindicaremos ante las instituciones necesarias la llegada de carga de trabajo”.

El dirigente provincial se comprometió, además, con la presidenta del comité de empresa a intentar impulsar de nuevo la Mesa en Defensa del Sector Naval, como “foro de consenso necesario para la lucha por la industria naval en nuestra provincia, tal y como sucede en otros territorios españoles en torno a sus astilleros”.

Por su parte, la parlamentaria de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, aseguró compartir “la preocupación de los trabajadores, que ven cómo unos astilleros tan preparados, tan cualificados, con tanta capacidad y con tanto espacio, y que, sin embargo, a partir de noviembre tienen una gran incertidumbre sobre su futuro, aun teniendo la capacidad dual de poder afrontar construcciones muy diversas tanto del ámbito civil como del militar”. Así, como portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Nieto indicó que “nuestro compromiso es en lo concreto, saber por dónde anda el Plan de Industrialización al que se comprometió la Junta de Andalucía, y por supuesto, hacer gestiones con el Gobierno central para clarificar las perspectivas de futuro de Navantia y para ver en qué punto se inserta esa capacidad y ese potencial que tienen tanto la plantilla como las instalaciones de Puerto Real”.

Cabe recordar que la plantilla actual de los astilleros de Puerto Real, que en sus mejores momentos llegó a tener a 8.000 operarios, es de 350 trabajadores; una cifra que, para el comité de empresa, está por debajo de las necesidades reales de la factoría, situada entre 500 y 700 trabajadores de acuerdo con las estimaciones de los representantes sindicales.

FUENTE: IU Cádiz

