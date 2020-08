La Asamblea Local de Izquierda Unida de Puerto Real, a través de una nota de prensa, ha querido recordar al que fuera Alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, quien “fue juzgado y condenado por hablar públicamente de la conducta de Juan Carlos I y, en definitiva, por decir lo que hoy reconocen como cierto los medios de comunicación de todo el mundo”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“José Antonio Barroso fue juzgado y condenado por injurias a la corona en un juicio en el que se demostró que ni importaba la verdad ni la justicia es igual para todos y que la única finalidad del juicio era demostrar que la corona está por encima de la ley”, señalan en su comunicado.

“Por otra parte, la realidad ha demostrado que las palabras de Barroso (no hay palabras bonitas para describir la conducta del Emérito y su dinastía) eran pocas para lo que se está revelando. Más allá del juicio, y la multa, la sentencia nos condenaba al silencio no solo a José Antonio sino a toda la ciudadanía, nos condenaba a la ignorancia sobre los hechos reales y a someternos a la mentira y las tropelías de los de arriba como forma de conducta, o lo que es lo mismo, nos reducía a todas a la condición de súbditos. Pero ya sabemos que esa es la esencia de la monarquía y de la justicia monárquica”, afirman.

“Y no es que no se supiera entonces de las andanzas reales -se sabía y mucho- es que había un pacto de silencio cómplice en torno a la corona compuesto no solo de los poderes fácticos habituales sino un coro de aduladores mediáticos sobrevenidos que se declaraban juancarlistas, al calor del relato amañado del 23F. El juicio y la sentencia que caía sobre José Antonio Barroso que entonces era alcalde fue hábilmente aprovechada por la oposición municipal que echó leña al fuego con la finalidad de lograr la alcaldía de la manera más vergonzosa. Pero quizá lo más doloroso en lo personal fue la facilidad con la que una mala sentencia (errónea, parcial, injusta) prendió en sectores del pueblo más ruidosos que numerosos, pero bien espoleados por personas sin escrúpulos”, prosiguen en su comunicado.

En Izquierda Unida consideran que “este tipo de juicios y sentencias solo consiguen que dejemos de creer en la justicia, desvelan la parcialidad de la justicia y emponzoñan la vida intentando romper la fraternidad de la gente común. Que es la hora de reivindicar la libertad. La libertad de expresión, sin más limite que el de no faltar a la verdad, y por eso reivindicamos también el derecho a la memoria y rechazamos los relatos inventados. Que es hora de reivindicar la igualdad. La igualdad de todas las personas ante la ley sin excepciones coronadas. Y con ella el fin de la inviolabilidad, la inmunidad, la impunidad y el aforamiento de quienes no han sido elegidos en las urnas. Que la fraternidad nos permite resistir ante los poderosos y, por lo tanto, es de justicia reconocer en José Antonio Barroso a una víctima de la justicia monárquica y resarcir a nuestro compañero y vecino por el linchamiento mediático y oportunista al que fue sometido”.

“Finalmente, el tiempo que a veces da y quita razones, le ha dado la razón a nuestro compañero José Antonio Barroso. A veces el tiempo pone a cada uno en su lugar y en este caso, el tiempo ha puesto a Juan Carlos I en el camino de la huida vergonzosa, senda que ya es costumbre en la dinastía de los Borbones”, finalizan.

FUENTE: IU Puerto Real

PUBLICIDAD