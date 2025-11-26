Implantación del Centro de Fabricación Avanzada de FIDAMC en Puerto Real

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, se ha reunido con el director general de la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de los Materiales Compuestos (FIDAMC), Ernesto González, e Isaac Pérez, director de expansión, para abordar la implantación del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) en la localidad.

Al encuentro también asistieron el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, y Francisco Carmona, en representación de la empresa pública GEN.

Este proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía y gestionado por FIDAMC, supondrá una inversión estratégica para la Bahía de Cádiz.

El CFA será un referente tecnológico en fabricación avanzada, con áreas dedicadas a robótica, metrología, fabricación aditiva y drones, y está llamado a convertirse en motor de innovación y competitividad industrial para sectores como el naval, aeronáutico, automoción y energías renovables.

PUBLICIDAD

Aurora Salvador destacó que la llegada de FIDAMC «refuerza el ecosistema económico de la Bahía, genera empleo cualificado y posiciona a Puerto Real como núcleo de innovación». El Ayuntamiento se comprometió a facilitar los trámites y la integración del centro en el tejido productivo local.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real