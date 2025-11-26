15.4 C
Puerto Real
miércoles, 26 noviembre, 2025
spot_img
InicioLocalEmpleo

Implantación del Centro de Fabricación Avanzada de FIDAMC en Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
34

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, se ha reunido con el director general de la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de los Materiales Compuestos (FIDAMC), Ernesto González, e Isaac Pérez, director de expansión, para abordar la implantación del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) en la localidad.

Al encuentro también asistieron el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, y Francisco Carmona, en representación de la empresa pública GEN.

Este proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía y gestionado por FIDAMC, supondrá una inversión estratégica para la Bahía de Cádiz.

El CFA será un referente tecnológico en fabricación avanzada, con áreas dedicadas a robótica, metrología, fabricación aditiva y drones, y está llamado a convertirse en motor de innovación y competitividad industrial para sectores como el naval, aeronáutico, automoción y energías renovables.

PUBLICIDAD

Aurora Salvador destacó que la llegada de FIDAMC «refuerza el ecosistema económico de la Bahía, genera empleo cualificado y posiciona a Puerto Real como núcleo de innovación». El Ayuntamiento se comprometió a facilitar los trámites y la integración del centro en el tejido productivo local.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Manuel Ruiz Gené deja la capatacía del Ecce-Homo de Puerto Real por motivos personales
Artículo siguiente
Amada de Esperanza inaugura su nuevo local social en la calle Proa tras 15 años de actividad cultural en el Río San Pedro
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.