Manuel Ruiz Gené deja la capatacía del Ecce-Homo de Puerto Real por motivos personales

La Hermandad del Ecce-Homo de Puerto Real ha anunciado oficialmente la salida de Manuel Ruiz Gené como capataz del paso de misterio de la corporación. Según ha comunicado la cofradía, la decisión se debe a motivos personales que le impiden continuar al frente de la cuadrilla.

Ruiz Gené, natural de Cádiz, asumió esta responsabilidad en julio de 2024, tomando el relevo de José María Vidal. Tras su nombramiento, ha dirigido el paso de misterio únicamente durante la Semana Santa de 2025, siendo esta su única salida procesional al frente del Ecce-Homo puertorrealeño.

De cara a la Semana Santa de 2026, la hermandad ha designado a Antonio Jesús Jaén Vera y Francisco Javier Caro Díaz como los nuevos responsables de la capatacía del misterio para la jornada del Miércoles Santo. Ambos afrontarán el reto de liderar a la cuadrilla en la próxima estación penitencial, continuando así la labor de servicio al frente del paso del Señor.