‘Entrecuentos’: Tertulias literarias con mirada de género en la Biblioteca Municipal

El próximo lunes 20 de octubre a las seis de la tarde tendrá lugar en la Biblioteca Municipal la actividad tertulias literarias “Entrecuentos” a cargo de Diferencia2.

Esta propuesta, incluida en el catálogo de actividades culturales 2024/2025 de la Fundación Provincial de Cultura, es una oportunidad de crear un espacio amable y de encuentro en torno a la literatura desde la perspectiva de género.

La temática de estas tertulias está relacionada con la producción literaria de mujeres de países diferentes al nuestro. De esta manera, las personas asistentes podrán ponerse en diálogo, a través de los textos seleccionados, con realidades culturales distintas a la nuestra gracias a las voces de otras mujeres.

Esta actividad será un punto de encuentro para promover el conocimiento de la vida de otras mujeres del mundo, sus pensamientos, amores, costumbres…, para visibilizar la diversidad de mujeres existentes y potenciar el respeto a la diferencia, así como para crear un espacio de encuentro cultural a través de un viaje en el tiempo, en el espacio y en la literatura.

Las personas asistentes tendrán una copia de la selección de libros que aportará Diferencia2, tras los relatos narrados se creará un debate con el público con el fin de interactuar y reflexionar sobre el tema abordado y al final de la tertulia se hará un resumen de las principales ideas aportadas por el grupo.

La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, invita a la participación en la actividad. “Desde la delegación de Cultura creemos firmemente que la cultura tiene la capacidad de transformar el pensamiento y de cambiar el mundo. A través de la literatura y del arte podemos construir una sociedad más justa e igualitaria, donde las voces de las mujeres sean escuchadas y reconocidas.», finaliza.

