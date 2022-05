El Ayuntamiento hace un llamamiento para concienciar contra las agresiones sexistas en Feria

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la unidad administrativa Feminismos-LGTBI, quiere que la Feria sea un espacio seguro. Para ello, va a realizar una campaña informativa a través de cartelería contra las agresiones y actitudes sexistas.

Los carteles, que estarán dispuestos en las casetas y en otros puntos del recinto ferial de Las Canteras, buscan evitar situaciones de acoso sexual y fomentar el respeto.

De esta forma, bajo el lema Ligar no es acosar “queremos hacer llegar el mensaje de que no todo vale, tanto en el día a día como en el caso concreto de la Feria, y que, si alguien dice no, hay que respetar a esa persona”, afirma Carlos Salguero, responsable municipal del área.

En esta línea, tal y como se solicita en la cartelería que se difundirá, Salguero apela a la responsabilidad individual, al tiempo que pide la colaboración de la ciudadanía. “Tanto si se sufre en primera persona como si se presencia una agresión sexista, tenemos que llamar al 112 o al 092, o acudir al punto de la Policía Local existente en el recinto ferial”.

Esta iniciativa se suma a la anunciada recientemente contra la LGTBIfobia, con la que la Asociación Amare LGTBI y Ayuntamiento, persiguen que la Feria de Puerto Real sea un espacio donde la diversidad y la libertad estén garantizadas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

