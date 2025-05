Hipocresía democrática

A pesar de resultar reiterativo, vuelvo a la defensa de los principios y valores como fundamento de la democracia, La razón es simple, sin estos lo que tenemos es hipocresía, falsedad y autoritarismo maquillado para una vulgar foto.

Me voy a referir al principio de cumplimiento de las normas que son aprobadas democráticamente, o sea por quién tiene competencia y siguiendo el procedimiento legal, el establecido por el ordenamiento jurídico.

Los españolitos y españolitas somos europeos y sujetos a las normas que se dictan desde la Unión Europea. La transposición, el paso de la norma europea al ordenamiento estatal está sujeto a un plazo de tiempo máximo y a su adaptación obligatoria. Aquí, el estado español transpone con lentitud, ¿cuántas veces fuera de plazo?, con una resistencia numantina, si al gobierno de turno no le gusta el contenido de fondo de la norma o directiva. A sensu contario, si el contenido normativo interesa al gobierno de turno, es el argumento perfecto para aplicarla con la motivación de que lo manda Europa.

Lo más romántico de la democracia es asumir y aplicar normas que uno no considera, pero como democratas se acepta por quererla la mayoría. Eso es la democracia, no estoy de acuerdo pero la cumplo por el bien común, aunque no me guste.

Hipocresía democrátrica es lo contrario, no aplico una norma porque no me da la gana, soy demócrata pero solamente para aquello con lo que estos de acuerdo. Esta hipocresía, digo más bien autoritarismo, se aplica con todo descaro, lo peor es la falta de repercusión en la opinión pública, que no clama con una palabra con la que se condena todo lo que se considera que ataca a la democracia, fascista.

Al leer la prensa, recuerdo algo que tenía olvidado. El Presidente Pedro Sánchez no ha aplicado la normativa europea electoral, aplicable a las elecciones europeas. Que hay que trasponer al ordenamiento jurídico electoral español.

Vergüenza me da que haya una una Misión de la Unión Europea, que se mande a investigar la razón por la que no se ha traspuesto en España esta directiva. Más vergüenza me da que somos el único estado de todos, que no ha traspuesto la norma europea.

La razón es simple, la ley europea pide crear unas barreras electorales porcentuales, o sea que si no se llega a tener un cierto tanto por ciento no puede tener, en el reparto eurodiputados. Para que quede claro, en las elecciones municipales se exige un 5 por ciento para que se computen los votos para tener el primer concejal, si no van esos votos a la basura. Curioso, aquí se aplica barrera electoral desde 1979 para elecciones municipales y se impiden para las europeas. No será que si existieran esas barreras partidos pequeños no tendrían eurodiputados, curiosamente partidos que son socios de Pedro Sánchez, o sea le mantiene en el gobierno con su apoyo parlamentario.

A mí no me gustan las barreras electorales, pero sí la democracia. Si hay una norma que se aplique, como en todos los estados europeístas, si no esto es un fraude. Estamos contentando casualmente a mis socios, a mis amigos, que me mantienen. Aquí, los más demócratas del mundo aplicamos las leyes cuando me interesan, ¿dónde está el principio de igualdad?.

La norma electoral europea fue aprobada en 2018, la barrera elecoral debería estar entre el 2 y el 5% y esto debía ser efectivo en las elecciones europeas de junio de 2024. No lo fue y ni ha importado, ¿son legales nuestros eurodiputados?, es normal que estén aprovechándose políticamente y económicamente unos cuantos eurodiputados y euridiputadas que no tendrían el cargo si se hubiera traspuesto la directiva?

Vuelvo a reiterar, que no soy muy amigo de barreras electorales, pero sí de una democracia basada en la igualdad y en la libertad aultranza.

La Unión Europea es necesaria, el europeísmo es básico sino queremos ser meros vasallos de americanos, rusos o chinos, pero para ello nos tenemos que diferencias en nuestra base de principios y valores democrático.

Algunos estamos «jarto» de ver que pase lo que pase, «aquí no pasa na» y tenemos envidia sana de pueblos, como el portugués, donde no hay inconveniente en dimitir, en convocar elecciones, etc. En defender la democracia.