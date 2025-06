Puerto Real es una ciudad parada en el tiempo. No es nada nuevo, pero a los políticos que están o han pasado últimamente por el consistorio municipal les corresponde la responsabilidad de que eso no sea sí. Puerto Real no puede quedarse postergada en la marcha de la comarca de la Bahía de Cádiz, su comarca natural.

En esta legislatura, no vemos nada nuevo bajo el sol, ni tampoco bajo la luna. Han pasado dos años y teniendo en cuenta los tiempos de la politica, se puede decir que queda un año largo real de legislatura y mucha campaña electoral municipal. Es la cruda realidad y el que diga que no, miente o ignora como funciona la gestión de la política municipal.

Puerto Real necesita una dirección política que marque los tiempos, sacando proyectos de reanimación de la sociedad puertorealeña, que consensué, que considere a los opositores adversarios, pero no enemigos, dado que hay que suponer o considerar que todos estamos buscando el bien común.

La alcaldesa Aurora ha pasado de generar ilusíón y expectativas a lo contrario, generar desilusión en poco tiempo, eso se refleja al pasear y hablar por la calle, para colmo de males, empezaron a correr bulos. Algo de lo más «chungo» que puede haber en política, que si dimitía, que si un grupo de la confluencia le estaba haciendo la cama. Da lo mismo de quién parta, eso no es política, ya sea de dentro o de fuera del Equipo de Gobierno y lo que si muestra es el deterioro social.

Además, el debate no es Aurora Alcaldesa sino Puerto Real. Querida ciudad ¿a dónde vamos?, ¿como arrancamos?, no puede ser que cada día aparezca otro elemento de la ciudad cerrado u otra oportunidad perdida.

Ante esto, alabo la iniciativa del concejal popular Vicente Fernández, no se conforma con el ritmo del Ayuntamiento e intenta modificarlo. Hechos no palabras. Ha presentado una moción para que la alcaldesa convoque un pleno extraordinario sobre un único punto denominado «Debate del Estado de la Ciudad». Creo que es bueno a mitad de legislatura evaluar y valorar la situación. Algo tan sencillo y antiguo como ver, juzgar y actuar. Por cierto hace varias legislaturas que no se celebra uno. ¿Puerto Real no necesita confrontación de ideas?¿diálogo?, ¿escuchar al opuesto?. Creo sinceramente, que si todos los grupos políticos arriman el hombro, será muy beneficioso para los ciudadanos, pero si los grupos se limitan a tirarse los trastos a la cabeza habremos perdido nuevamente el tiempo, pero no nosotros sino Puerto Real.

Partimos de un concejal, Vicente Fernández, que usando instrumentos democráticos lucha por la ciudad, mostrando valor y su trabajo por la ciudad, pues es él que expone al pedir el debate. Nos encontramos con un Equipo de Gobierno en minoría, que trabaja como se estuvieran en mayoría absoluta, que no aprovecha que la oposición mayoritaria, no se ha planteado una moción de censura y que incluso colabora y ayuda al Equipo de Gobierno a sacar adelante muchos temas.

Veremos las conclusiones del Debate, pues si Puerto Real no arranca, a lo mejor es necesario alguna medida traumática democráticamente.