Fernández (PP) reivindica la gestión en educación de la Junta en Puerto Real

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha mostrado su profundo rechazo a las declaraciones de la alcaldesa, Aurora Salvador, durante el último pleno extraordinario, en las que la regidora afirmó que «solo a PSOE y AxSí les importa la educación».

“Es absolutamente falso que al Partido Popular no le importe la educación. Desde nuestro grupo trabajamos cada día, con seriedad y responsabilidad, por mejorar la situación educativa de nuestro municipio”, ha afirmado Fernández en declaraciones recogidas en nota de prensa.

El PP reivindica la gestión en educación

El portavoz ha recordado algunas de las principales medidas puestas en marcha desde la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, para mejorar la calidad educativa en la comunidad y, en especial, en la provincia de Cádiz:

Incremento de la plantilla docente en 6.600 profesionales a través de la cobertura de 7.885 vacantes , de las cuales 5.375 han sido ocupadas por aspirantes gaditanos .

Estabilización de más de 33.000 puestos docentes desde 2019 , consolidando empleo público estable en el sector educativo.

Gratuidad total para niños y niñas de 2 años en las escuelas infantiles , medida que beneficiará a 8.800 menores solo en la provincia de Cádiz .

Expansión de la Formación Profesional, con la creación de 21.659 nuevas plazas.

Con estos datos sobre la mesa, Fernández ha calificado las palabras de la alcaldesa como “mentirosas e irresponsables” y ha lamentado que se utilice un tema tan sensible como la educación “para generar división y confrontación política”.

PUBLICIDAD

“Puerto Real está agotada de promesas incumplidas”

Más allá del plano educativo, el portavoz popular ha dirigido duras críticas al equipo de gobierno local, al que acusa de actuar con “autoritarismo, retroceso y falta de gestión real”. Según Fernández, el malestar no es exclusivo del PP, sino que lo comparten “muchos ciudadanos que se sienten defraudados y cansados”.

“El pueblo está agotado de promesas incumplidas, de discursos vacíos, de fotos sin contenido y de un victimismo constante que ya no convence a nadie. Puerto Real no puede seguir soportando un gobierno que vive de la apariencia y no de la gestión real”, ha denunciado.

Llamamiento a la acción ciudadana

Fernández ha aprovechado su intervención para animar a la ciudadanía a participar activamente en la vida política local, exigiendo responsabilidades y cambios. «Hay que escuchar, de una vez por todas, a los vecinos de a pie. Animo a todos a reclamar sus derechos sin miedo, con valentía, decisión y compromiso», señaló.

También ha criticado la falta de una oposición efectiva frente al equipo de gobierno actual y ha instado a todos los grupos políticos a actuar con mayor firmeza, «ya está bien de mirar hacia otro lado. Es hora de levantar la voz y defender a Puerto Real como se merece».

Compromiso con una gestión responsable

El portavoz popular ha cerrado su intervención subrayando la necesidad de construir una ciudad con políticas reales y liderazgo eficaz:

“Puerto Real no se construye con excusas ni con protagonismos estériles, sino con trabajo serio, propuestas reales y el firme compromiso de mejorar la vida de todos los puertorrealeños”, ha concluido.