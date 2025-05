Esto es el colmo, y no Estocolmo

Sin entrar a valorar la supuesta posible dimisión de la alcaldesa, la cual no deseo, ya que, como demócrata, entiendo que debemos esperar hasta el 2027 para que las urnas sean las que dictaminen sentencia ante tales gobernantes, y, por tanto, es la ciudadanía la que debe elegir a sus representantes, al igual que lo han hecho a lo largo de estos últimos 40 años.

Dicho esto, como historiador me encanta recordar, y una de las claves por las que se presentaron este equipo de gobierno a los comicios municipales de 2023 fue con la idea de que íbamos a tener pabellón arreglado. Sin embargo, aquí no solo no se arregla, sino que no hay atisbo de nada al respecto sino todo lo contrario. Por otra parte, parece ser que los operarios de las dependencias municipales, entre ellos los de los pabellones activos, no abrirán los pabellones este fin de semana, al igual que otras instalaciones que quedarán cerradas a la ciudadanía. En definitiva, que el gobierno, no solo no ha arreglado el pabellón sino que encima ha cerrado los que les quedaba abierto. Esto es gestionar y lo demás… Calificarlo ustedes mismo.

Por otra parte, la suciedad es la mejor compañera de viaje del gobierno. Ya sabemos que dentro de la Confluencia están los que querían limpiar las malas hiervas con CABRAS (No se rían cuando lo lean), la concejala del DESgobierno de Sí Se Puede y Equo, en Tele Puerto Real, se dirigió a la ciudadanía poniendo de alternativa que los hierbajos se iban a limpiar de manera natural y cito literalmente: “Estamos en conversaciones con un cabrero del pueblo, para poner remedio a esta situación”. Esta situación llevó a la perplejidad de la oposición en aquel momento, y quedará en los anales de la historia política de este pueblo. Sin embargo, la situación se está repitiendo, no con soluciones tan esperpénticas, simplemente SIN SOLUCIONES. Las calles principales de la localidad están sumidas en la mayor de la dejadez y la suciedad es palpable, las fotos de los ciudadanos, en redes sociales, lamentando estas circunstancias, así lo demuestra. Además, si las calles PRINCIPALES están con un deterioro considerable en materia de limpieza, las barriadas periféricas son un clamor desesperante ante la desidia del gobierno local.

Estas circunstancias no deben ser ideológicas, la limpieza es fundamental para el buen funcionamiento de la localidad. Aquí todos debemos estar de acuerdo, ante la idea de que: las calles y plazas del municipio deben estar limpias para que la ciudadanía pueda disfrutar de las mismas sin quedarse, literalmente, pegados en el suelo.

Ya sabemos que no ha habido Feria de la Tapa, ni Ensalavilla, que no tenemos Oficina de Turismo, que no tendremos Damas y Caballeros, que seguimos con los postes puestos en la calle de La Plaza, que no celebramos San Antón, ni tendremos Fiesta de la Primavera, ni rutas teatralizadas y para colmo, no es que NO tenemos arreglado y disponible el Pabellón Municipal del Paseo Marítimo, es que se van a cerrar los dos que nos quedan abiertos (al menos este fin de semana). Si no hacéis nada de eso, ni le encontráis solución, al menos, limpiar las calles, como se suele decir: Es lo mínimo que se despacha.

En definitiva, ya tenéis el récord de ser el gobierno con MEJORES SUELDOS DE TODA LA DEMOCRACIA, pero como esto siga así, vais a ser el segundo: Ser el que más cosas ha aniquilado en la ciudad y más sucia la ha dejado (Y mira que vuestros compañeros ACTUALES de Equo y Si Se Puede lo pusieron difícil).