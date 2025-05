Sin Damas, menos Feria.

Entre todas las mataron y ellas solitas se murieron, este puede ser el parafraseo del refrán que mejor les viene a las circunstancias que estamos viviendo con el certamen de Damas y Caballeros de nuestra localidad. El anuncio de la NO celebración de este tradicional acto el miércoles de feria de nuestra localidad no ha dejado indiferente a nadie y menos a los que desde siempre hemos estado defendiendo esta tradición en nuestro municipio.

En una más de las incongruencias de la izquierda, después de convertir este evento en una realidad democrática y en un acto en pro de la libertad de la mujer, ya que, en sus inicios, en este acto solo podían participar las mujeres jóvenes miembro de las familias de los poderosos del municipio. Sin embargo, con la llegada de la democracia, esta tradición se trasladaría al pueblo y todas las mujeres que quisieran podían participar en él. Numerosas fueron las asociaciones de distintas índoles que, gracias a la democracia y a la llegada de las libertades a este país, presentaban a las jóvenes del momento para que fueran partícipes de una de los actos más populares de nuestro pueblo. Este avance democrático fomentado por la izquierda, se asentó como una pieza clave en el organigrama de la fiesta principal de nuestra localidad.

Pues bien, desde los postulados izquierdistas esta tradición se arraigó a la localidad, y no solo de esta, sino que será uno de los eventos más emblemáticos de los distintos municipios colindantes de nuestro pueblo. Prueba evidente de ello es que pueblos como Medina o Trebujena (LA ROJA, apodada así por ser un baluarte de la izquierda en este país, gobernada históricamente por IU) siempre han fomentado la celebración de dicho evento. Es más, no solo desde aspectos institucionales, sino que desde el equipo de gobierno también se ha acompañado a las jóvenes a muchas de las actividades que realizaban durante el periodo establecido, fomentando y mejorando año tras año esta celebración.

Dicho esto, la realidad en esta localidad es exactamente la contraria, desde que durante la legislatura 2011-2015 IU se posicionara contraria a dicha celebración (la cual siempre había fomentado) y este legado fue recogido por Si Se Puede y Equo, y el equipo de gobierno formado por ambos abolieron directamente tal tradición e incluso, el líder ecologista llamó literalmente “mujeres floreros” a todas aquellas personas que se hayan presentado a este evento. Haciendo alarde del mayor de los cinismos, ya que, como me he referido anteriormente, la izquierda había sido la promotora de tal celebración. La memoria en esta ocasión juega una mala pasada a los que luego la repiten hasta la saciedad. Está claro que ser de derechas se quita leyendo, y soy promotor de dicha frase, pero, es evidente, que existen sectores dentro de la izquierda de esta localidad que la lectura no es su mejor hobby, y los libros de Historia, menos.

PUBLICIDAD

Las circunstancias obligan a que en un acto de total rebeldía y haciendo una oda a la revolución las mujeres de la localidad que habían sido damas o reinas se presentaron en el ayuntamiento manifestándose de manera pacífica para que tal tradición no se perdiera e incluso, el miércoles de feria de 2016 la peña TAL COMO SOMOS cedió su caseta a un grupo de antiguas Damas que organizaron un acto, en el cual se repartieron cientos de banda, siendo el miércoles de feria que más afluencia de público se recuerda en dicha caseta y dejando el concierto organizado por los NO SE PUEDE y EQUO sin apenas asistentes.

La situación hizo que las damas formaran su asociación, incorporaran al hombre como miembro electo del evento y existiera paridad. La Asociación Isabel de Castilla devolvió lo que el equipo de gobierno había robado al pueblo. Dicha asociación, este año, ha desistido en su iniciativa, por falta de recursos económicos y humanos, y no organizará el evento, el equipo de gobierno actual heredero de los abolicionistas y siguiendo con su modus operandi destructivo, lavándose las manos y no asumiendo ninguna responsabilidad, no contribuirá en la realización del acto. Por si fuera poco, la concejala de Cultura y Fiestas acusa a la oposición de no hablar con la Asociación y continua en la línea del portavoz ecologista empleando el discurso vejatorio hacia las jóvenes que quieren participar en el evento, utilizando términos como: «cosificación de la mujer», «cosificación sexual» o «mujeres floreros», por tanto, no existe ningún atisbo, por parte del equipo de gobierno, de asumir nuevamente el evento. Asimismo, las personas involucradas para luchar contra la desaparición del acto, encabezados por el ex concejal de IU, Salvador Catalán Selvático, se quedan perplejos al ver la negativa ante la lucha de estos para evitar la pérdida de la tradición.

En definitiva, SIN DAMAS nos quedamos y la Feria sigue perdiendo fuelle en uno de los peores momentos de su historia, ya que la pérdida de afluencia de público cada vez es mayor, se pierden actos de esta índole y para colmo, el equipo de gobierno cambia la fecha haciéndola coincidir con la Romería más popular de Andalucía que lleva a más de 500 personas fuera de nuestra localidad. No sé si existe peor gestión, para ser un gobierno republicano, os habéis coronado a base de bien. Mal parafraseando a uno de los líderes izquierdistas cubano más importantes de todos los tiempos, con el cual simpatizo muchísimo: La historia no creo que os absuelva.

Salud y feliz (menos) Feria a todos.