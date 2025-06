El despropósito continúa

La situación en Puerto Real es insostenible. La cascada de eventos anulados en el ámbito cultural y ocio de esta ciudad es un clamor para la ciudadanía. El equipo de gobierno local sigue en su dinámica de acabar con todo lo que le pongan a su paso. Los “Ahora Aurora” han cambiado su lema y este es: “Ahora (los) Aniquiladores”. Este puede ser el verdadero lema que deberían haber usado para presentarse a las elecciones, ya que su política se ha basado en promesas incumplidas, verdades a medias, falta de transparencia hacia la oposición ( y son de izquierdas ¿eh?) y sobre todo, TERMINAR con todo lo que esta ciudad tenga.

Policía Local, comerciantes, clubes deportivos, hermandades y cofradías, carnavaleros o funcionarios tienen algo en común y es que en tan solo dos años de mandato, es decir, en el ecuador de la legislatura, TODOS han mostrado su malestar con el equipo de gobierno. Este gobierno no deja títere con cabeza, y sitúa a múltiples colectivos en la misma línea que es la del descontento absoluto ante la falta de gestión de los gobernantes municipales. En definitiva, han conseguido una verdadera CONFLUENCIA donde todos están en la misma postura, y es la de posicionarse EN CONTRA de tan lamentable gestión. Otra cosa no, pero conseguir una verdadera confluencia, la han conseguido, el problema que no es positiva para el pueblo.

Por si fuera poco, Aurora admite la evidencia (dos años ha tardado), y es que ha dicho públicamente en la televisión local: “El proyecto para rehabilitar el pabellón está al 0%”. Es decir, que su promesa estrella, se encuentra ESTRELLADA, y con una particularidad, peor que antes. Esto se resume muy fácilmente: NOS HAN ENGAÑADO. Y lo digo porque la máxima responsable del consistorio anunciaba en campaña y en los primeros compases de la legislatura que: “Si no arreglo el pabellón, le pido a la oposición que me lo recuerde, porque si no es así, dimito”. Pues dos años después allí solo hay hierbas y un anuncio público suyo afirmando que no han hecho NADA para mejorar la situación del pabellón.

En conclusión, el despropósito continúa y la capitana del barco sigue dirigiendo el timón dos años más, como siga esta situación así, nos vemos cerrando el pueblo. El gobierno local es como el PSOE nacional, una máquina de crear votos derechistas, menos mal que mi pueblo es obrero, luchador y con conciencia de clase, sino… No lo quiero ni pensar.