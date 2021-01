EQUO acusa a Teófila Martínez (APBC) de marginar a Puerto Real

La concejala y portavoz de EQUO VERDES en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vanessa Huerta, solicitó en el pleno del pasado jueves 7 de enero el pliego de bases del concurso a convocar por la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) para el otorgamiento de una concesión administrativa con destino a la ocupación y explotación de una parcela en el muelle Ciudad de Puerto Real para actividad de hostelería, parque infantil y aparcamiento. Desde EQUO VERDES manifiestan su temor ante la posibilidad de que el desarrollo de esta concesión limite el espacio al Club Náutico El Trocadero.

Huerta explica que “queremos conocer los detalles del pliego que determinará el desarrollo de la iniciativa, ya que albergamos preocupación respecto a las posibles limitaciones que esta iniciativa pueda provocar a la actividad del Club Náutico. Esta entidad, de labor socio-deportiva de referencia en la ciudad, necesita para poder crecer unas instalaciones más acordes a su potencial y con una marina seca mejor dotada. El anuncio por parte de APBC de mejorar las instalaciones actuales del Club Náutico es una bagatela con la que no deberíamos conformarnos”.

Para EQUO VERDES “el proyecto planteado no guarda relación directa con la actividad del Club Náutico, ya que se ciñe a hostelería, parque infantil y aparcamiento. Usos todos ellos que tienen cabida en otros espacios de la ciudad que no condicionen la actividad náutica. Entendemos que en caso de proyectarse usos hosteleros, estos deben desarrollarse en equilibrio con los usos náuticos y no limitarlos. Por otra parte, el desplazamiento de la actual nave del Club Náutico, para construir una mejor acondicionada, permitiría la recuperación de todos los espacios públicos a oriente del muelle para el uso público, baños y actividades náutico-deportivas compatibles, etc.”

Huerta indica que “cabe recordar que en la pasada legislatura, en 2016, se firmó un Convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Real y la Autoridad Portuaria por el que esta última se comprometía a hacer una inversión de más de 2 millones de euros en el muelle ciudad en un proyecto que tenía un triple objetivo. Primero, hacer visible y rehabilitar en lo posible el antiguo Puerto-Baluarte del siglo XVIII, recuperando la traza del antiguo bastión defensivo marítimo y su integración en la plataforma portuaria. Segundo, favorecer la actividad náutico deportiva en la zona y en tercer lugar contribuir a la dinamización comercial de la zona portuaria. Desde EQUO pensamos que desarrollar sólo la hostelería en la zona sin tener en cuenta los valores culturales y deportivos del espacio es un error”.

“Puerto Real no puede renunciar a una instalación náutica en el centro. Tiene que estar a la altura del Club Náutico El Trocadero, que es referencia en la vela como deporte base, con campeones de España y del mundo. Ellos ya trasladaron sus necesidades al ayuntamiento y son perfectamente asumibles. Debe existir un compromiso de la ciudad con el club que esté por encima de los intereses políticos.”

Desde el partido verde indican que “el Ayuntamiento se lo está poniendo fácil a la Autoridad Portuaria, ya que ésta lo que previsiblemente querrá es poner en carga la zona para que le reporte ingresos lo antes posible en forma de canon de concesión. Y no querrá saber nada de asumir la inversión en la que en su momento se comprometió con Puerto Real. El Ayuntamiento debe exigir a la APBC que cumpla con este convenio. Como ya dijimos en su momento teniendo en cuenta el importante papel que supone para la APBC el muelle de la Cabezuela y las servidumbres gravosas que conlleva para nuestra ciudad, nos parece de justicia pedir a Teófila Martínez que asuma un compromiso de inversión con nuestra ciudad, en lugar de marginarla con migajas. Puerto Real no puede conformarse con que implanten un bar y un parque infantil en la zona y con unos arreglos en el Club Náutico. La Autoridad Portuaria debe a nuestra ciudad una reforma íntegra del espacio”.

FUENTE: EQUO Puerto Real

