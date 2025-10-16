AxSí Puerto Real exige el arreglo del muro del CEIP El Trocadero «tras un año de abandono»

El grupo municipal de Andalucía Por Sí en Puerto Real ha lamentado que «aún siga en las mismas condiciones el muro del CEIP El Trocadero, tras el paso de la DANA de octubre del pasado año 2024».

Así lo ha afirmado el portavoz de la formación, Alfredo Fernández, que ha explicado que «después de un año completo esperando a que el Ayuntamiento haga su trabajo, la comunidad educativa del Trocadero sigue esperando una respuesta urgente por parte de la alcaldesa, Aurora Salvador, ante una situación que ya se vuelve insostenible y desesperante».

El edil ha rechazado la postura tomada por la máxima responsable de la situación, «que ni actúa, ni ofrece información directa a las familias del centro; una circunstancia que choca de frente con el discurso de transparencia de la Confluencia, cuando la realidad es que la callada por respuesta es la tónica habitual de las políticas de Salvador».

Fernández ha recordado que «días después del colapso de dicho muro, se procedió por parte del gobierno municipal a realizar una visita, con nota de prensa incluida, donde se aseguró que comenzaban los arreglos de dicho muro y la realidad es que se dieron un paseo, quitaron los cascotes y pusieron tres vallas, asegurando que la zona era segura para que los niños y niñas pudieran hacer uso del patio. Y en esas continuamos desde entonces, el arreglo como tal nunca comenzó. Los niños y niñas de Puerto Real siguen sin ver aquel arreglo del muro, lo que conllevará nuevamente la escorrentía de tierra una vez que vengan las lluvias haciendo muy peligroso el uso de las pistas. Todo ello, aún cuando ha existido modificaciones presupuestarias aprobadas en Pleno para poder intervenir cuanto antes en dicho centro escolar».

Por todo ello, los andalucistas «urgen a la alcaldesa como responsable en materia de Educación a agilizar el proceso de la obra y dar explicaciones sobre el asunto, antes de tener que lamentar cualquier problema nuevamente. El dinero está consignado gracias a la modificación presupuestaria aprobada en Pleno, en base a una propuesta económica que supera los 80.000€ por un proyecto fechado en noviembre de 2024. Por lo que sí está el proyecto y está el dinero, ¿a qué está esperando la alcaldesa para ejecutarlo?», puntualizó el edil andalucista.

Para finalizar, Alfredo Fernández lamentó «la actitud del equipo de gobierno de la Confluencia y Adelante, que le dan el impulso con carácter de urgencia únicamente a lo que les interesa, pero se olvidan una vez más de las necesidades de nuestras niñas, niños, familias y docentes de la localidad».

FUENTE: AxSí Puerto Real