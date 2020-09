La alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, ha recibido hoy en la Casa Consistorial a la presidenta del Comité de Empresa de Navantia Puerto Real, Margarita Forné, y a otros miembros de la representación de los trabajadores de la factoría.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Cumple así Amaya su compromiso de recabar información de primera mano sobre las cuestiones que afecten a la plantilla de los astilleros a través de sus representantes.

Margarita Forné ha hecho entrega de una carta de agradecimiento por la colaboración decisiva del Ayuntamiento la consecución del BAM IS y el apoyo recibido por el Comité. Asimismo y al igual que en anteriores reuniones, han hablado sobre los próximos pasos a seguir para la consecución de más carga de trabajo, así como de la defensa de los derechos de todas las personas trabajadoras de la plantilla y de la industria auxiliar.

Elena Amaya ha vuelto a ofrecer la colaboración municipal, felicitando a los trabajadores por la vía democrática adoptada para acabar con el reciente conflicto, “que supone un ejemplo de que los problemas se resuelven con voluntad, democracia y participación, y no con enfrentamientos que no conducen al objetivo común, que no es otro que la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla y de la industria auxiliar”.

El Comité de Navantia Puerto Real reúne los representantes de la Industria Auxiliar El Comité de Empresa del Astillero de Puerto Real ha convocado una reunión para mañana este Martes, a las 9:00 h., con los Delegados Sindicales de las Empresas Auxiliares que trabajan en nuestro Astillero. Junto a los Representantes Legales de los Trabajadores de las Auxiliares analizarán los acontecimientos de las últimas semanas y abordarán los cauces para los siguientes pasos que esperan dar. A la reunión también asistirán los representantes de los Sindicatos CCOO y UGT como firmantes del Convenio del Metal Provincial.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

PUBLICIDAD