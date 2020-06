La Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha concedido una entrevista a Puerto Real Hoy, días previos a que se cumpla un año de su toma de posesión como Alcaldesa de Puerto Real tras su pacto con Andalucía Por Sí. Un pacto que ha querido recordar y que apartó a Antonio Romero (Adelante Puerto Real -Podemos + IU-) de repetir como regidor en La Villa durante cuatro años más.

Un primer año de gobierno “positivo, porque creo que en ocho meses la situación estaba cambiando y respondiendo a lo que la ciudadanía demandaba”, aunque sin dejar atrás a un COVID-19 que, sin duda, ha marcado el primer año de la legislatura 2019-2023 en lo que ha significado la primera, en la etapa democrática, que el PSOE de Puerto Real estará al completo durante los cuatro años ocupando el sillón de la alcaldía. “Ha sido un buen inicio, aunque ya tenemos ganas de volver”, señalaba Amaya, quien quiso incidir en el respaldo de su partido a la hora de afrontar la crisis.

“Antepusimos los intereses de Puerto Real por encima de cualquier otro”, recordaba Amaya sobre los días en los que finalmente se realizó un pacto con Andalucía Por Sí, que llegó tras el no -incluso hasta tres veces- por parte de la formación de Adelante Puerto Real. “Agua pasada no mueve molinos. Afortunadamente Podemos no aceptó nuestra propuesta de aceptar en el Gobierno, incluso siendo Antonio Romero el Alcalde, pero ellos tenían otro tipo de intereses. Eso es pasado, y afortunadamente no aceptaron. Lo que necesitaba Puerto Real era un gobierno sólido”, comenta la actual Alcaldesa de La Villa.

Amaya también quiso recordar su labor de oposición durante cuatro años y tres concejales del PSOE, una labor que les ha ayudado a no sorprenderse de “encontrar lo que esperábamos”. “Nos hemos encontrado la desidia y la dejadez del Ayuntamiento en la anterior administración”, señaló la Socialista, que achacó esta “desidia” al desconocimiento de las administraciones por parte de Podemos en Puerto Real.

Una dejadez que ha ido más allá, según Amaya, del área de Medio Ambiente con el que implementaron un “Plan de Choque”, ya que la dejadez se ha podido ver en “todas las áreas. Desde Cultura y Fiestas, con fiestas en estado deprimente, hasta Deportes, infraestructuras, personal, hacienda…”. Un estado de las arcas municipales que Amaya ha criticado, ya que los presupuestos del anterior equipo de gobierno “eran ficticios, ya que superaban los gastos a los ingresos del Ayuntamiento. En Servicios Sociales había una partida presupuestaria de entorno a los 600.000€ y que solo se ejecutaba el cincuenta por ciento con la de necesidades que hay en Puerto Real”.

El problema del empadronamiento

“Puerto Real es un pueblo industrial”, destacó Elena Amaya a la hora de hablar de la ciudad y del Ayuntamiento como agente impulsor y que exija a las diferentes administraciones para que la industria de Puerto Real no se pare. “Queremos ser los impulsores para que los astilleros tengan el nivel que estaban llevando”, pedía Amaya reivindicando la carga de trabajo civil y dual para el astillero de Matagorda.

Uno de los problemas que afronta Puerto Real es el del empadronamiento de la población en La Villa. “Por supuesto que existe un problema”, destacó Elena Amaya. Un problema que se extiende desde El Marquesado hasta el Río San Pedro, con ciudadanos empadronados en Chiclana de la Frontera o Cádiz, respectivamente. La Alcaldesa recordó la importancia de ser un municipio de más de 50.000 habitantes para acceder a subvenciones que “ayuden a paliar nuestra situación”.

Problemas aparte, Amaya quiso destacar el esfuerzo de los técnicos municipales a la hora de afrontar desde el 14 de Marzo el Estado de Alarma, con la gran mayoría de los funcionarios teletrabajando “para priorizar la salud” de todos.

La vida tras el Estado de Alarma

“Nos encontramos con una merma económica y desde el Ayuntamiento será la de paliar la primera necesidad”, comentó la Alcaldesa, que ha admitido que los presupuestos municipales se verán influenciados por la pandemia. Para ello, Amaya espera “contar con el apoyo de la oposición y de las Administraciones. Aunque solo hemos contado con el Gobierno Central y la Diputación de Cádiz”. Y es que la Alcaldesa de Puerto Real esperaba más desde “una Junta de Andalucía vuelta de espaldas”, a la que criticó por “la falta de información”.

