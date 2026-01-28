AxSí denuncia «la improvisación nefasta de Aurora Salvador tras el cierre del comedor del CEIP Arquitecto Leoz»

El portavoz del grupo municipal de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha manifestado su «absoluta indignación» ante el precinto y desalojo del comedor del CEIP Arquitecto Leoz, ubicado en las instalaciones del IMPRO.
Un cierre que a juicio del portavoz, se produce a consecuencia directa de «una gestión basada en la improvisación y el abandono por parte de la alcaldesa, Aurora Salvador, y su equipo de gobierno tanto de la promesa de construcción del comedor en el Elvira Lindo como del IMPRO, clausurado por su complicada situación estructural».
Fernández, ha recordado que «el Ayuntamiento dispone, desde la pasada legislatura, de un proyecto técnico para la construcción de un comedor en la Escuela Infantil Elvira Lindo, con un presupuesto aproximado de 300.000 euros. A pesar de que la necesidad de este centro ha sido aprobada en Pleno Municipal incluso con los votos de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía, el ejecutivo local aún no ha sacado la obra a licitación».
«Es lamentable que tengamos que llegar a estos límites para que el equipo de gobierno reaccione», señalan desde el grupo. «Si se hubiera ejecutado este proyecto, tampoco los niños del Elvira Lindo tendrían que seguir cruzando a pie diariamente hasta el IMPRO y no estaríamos hoy sufriendo las consecuencias del cierre por filtraciones que ahora provocan una mudanza sin garantías del comedor con la responsabilidad que ello supone, un problema sobre el cual ya advertimos hace más de un año y que ahora la alcaldesa dice que estudia su ubicación provisional al Elvira Lindo, cuando ha tenido tiempo más que suficiente para la construcción del comedor tan demandado por la comunidad educativa».
El portavoz criticó duramente la «nefasta comunicación» hacia las familias afectadas, a quienes se les ha notificado el cierre «a prisa y corriendo», generando un grave perjuicio en la conciliación y organización familiar.
Asimismo, denuncia la situación de abandono que sufre Puerto Real por el conflicto entre administraciones. Por un lado el Ayuntamiento que no licita proyectos clave que ya tiene en su poder. Y por el otro, la Junta de Andalucía por mantener «en un cajón» la segunda fase del Colegio de Casines, una promesa incumplida desde el año 2007 que se prometió un nuevo colegio en Puerto Real.
«Entre unos y otros, la casa sin barrer. La comunidad educativa de Puerto Real no puede seguir pagando el pato de la falta de determinación de Aurora Salvador», concluyen los andalucistas, quienes exigen que «se inicien de inmediato los trámites de contratación para el nuevo comedor y se abandone la política de parches que ya ha demostrado en otras ocasiones que lo que hace es generar aún más perjuicios y eso es señal de una falta de prioridades alarmantes a las alturas que estamos de legislatura».
FUENTE: AxSí Puerto Real