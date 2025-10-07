27.7 C
El PSOE Puerto Real «celebra» el impulso del Plan Ciudad Viva y reclama «mantener el ritmo de gestión»

Carlos Salguero, Secretario General Local del PSOE Puerto Real.
El PSOE de Puerto Real ha valorado «positivamente» la presentación del Plan de Actuación Integrado ‘Puerto Real Ciudad Viva’, un proyecto que «representa una gran oportunidad para transformar la ciudad y situarla en la senda del desarrollo sostenible, la innovación y la cohesión social». Los socialistas consideran que este plan «marca un punto de inflexión tras dos años de parálisis y constituye una buena noticia para el conjunto de la ciudadanía».

«Varios de los proyectos que ahora se incluyen en este Plan nacen del plan ‘+Ciudad’, una estrategia impulsada por el anterior equipo de Gobierno socialista con el objetivo de captar fondos europeos y atraer inversiones para modernizar Puerto Real. En este sentido, el nuevo marco de ayudas permite dar continuidad a muchas de aquellas iniciativas y reafirman el compromiso del partido con una visión de ciudad abierta, dinámica y participativa», señaló el portavoz socialista, Carlos Salguero.

El grupo municipal socialista ha manifestado su «voluntad de colaborar para que los plazos se cumplan y para que los proyectos no se queden en anuncios, sino que se traduzcan en realidades. Puerto Real necesita gestión, planificación y continuidad, no improvisación ni parones administrativos», señalan desde el partido, que insiste en que este plan «debe marcar el inicio de la recuperación del flujo de subvenciones y fondos que el municipio lograba durante la pasada legislatura socialista».

«Consideramos que el gobierno municipal debe convocar cuanto antes a los grupos políticos, colectivos y agentes implicados para activar los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan ‘Ciudad Viva’. Este proyecto es de todos y debe servir para avanzar de verdad. Estamos dispuestos a apoyar todo lo que sea bueno para Puerto Real, pero también vigilantes para que las promesas se conviertan en hechos», concluyen los socialistas.

FUENTE: PSOE Puerto Real

